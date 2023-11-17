Зеленский поручил "найти справедливое решение" по выезду студентов за границу

Президент Владимир Зеленский просит Министерство образования и науки разработать решение, которое позволило бы определенным категориям участников образовательного процесса выезжать за границу, свидетельствует сообщение пресс-службы главы государства.

Отмечается, что в пятницу по случаю Дня студента он встретился со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, который в апреле 2022 года возобновил работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Студенты, в частности, спросили Зеленского об упрощении процедуры их выезда за границу с целью обучения и стажировки, чтобы приобрести новые знания и умения. В ответ президент акцентировал внимание на важности избегания факторов, которые бы создавали психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими. Так что в вопросе выезда за границу, по его убеждению, нужно найти "справедливое решение".

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - цитирует главу государства пресс-служба, однако, никаких уточнений и объяснения этим словам не приводится.

Отвечая же на вопросы студентов о стимулах для возвращения украинцев, в частности молодежи, из-за границы, Зеленский отметил, что для этого, прежде всего, важны вопросы безопасности и создание новых рабочих мест с достойными условиями для работы, и над этим, по его словам, государство сегодня работает.

Молодые люди также поинтересовались, ожидается ли повышение стипендий студентам. По словам главы государства, у Кабинета министров такая задача есть, и для соответствующего решения прорабатываются возможности. Как отметил президент, власти "поработают над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий".

В вечернем видеообращении Зеленский также сообщил, что утром провел специальное совещание с министром финансов Сергеем Марченко и чиновниками, отвечающими за образовательное направление.

"Много чувствительных вопросов, и ответов на их ожидают миллионы украинских студентов. Это и ресурс на стипендии, и определенные детали новаций для высшего образования. Мы проговорили также и все, что нужно для укрепления профессионально-технического образования в Украине. Все это очень конкретно. Именно так, как и положено в День студента", - заявил он.

По словам президента, большинство из того, что было обсуждено, "правильно будет" представить именно министру образования Оксену Лисовому. Он указал, что сейчас идет поиск возможностей для повышения стипендий и ресурсов для восстановления университетов, поврежденных или разрушенных российскими ударами.

Напомним, что с 14 сентября 2022 года в Украине была отменена возможность пересечения границы мужчинами-студентами иностранных вузов: причиной стали массовые подделки документов желающими покинуть пределы страны.

Отметим, что студенты, а также научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Кроме того, в апреле 2022 года Верховная Рада расширила перечень таких лиц, дополнив его учениками и преподавателями заведений профессионального образования.