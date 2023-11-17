Зеленський доручив "знайти справедливе рішення" щодо виїзду студентів за кордон

Президент Володимир Зеленський просить Міністерство освіти та науки розробити рішення, яке б дало змогу певним категоріям учасників освітнього процесу виїздити за кордон, свідчить повідомлення пресслужби глави держави.

Зазначається, що в п'ятницю з нагоди Дня студента він зустрівся зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у квітні 2022 року відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Студенти, зокрема, запитали Зеленського про спрощення процедури їхнього виїзду за кордон з метою навчання та стажування, щоб набути нових знань і вмінь. У відповідь президент акцентував увагу на важливості уникнення чинників, які створювали б психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Тож у питанні виїзду за кордон, на його переконання, потрібно знайти "справедливе рішення".

"Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну", – цитує главу держави пресслужба, втім жодних уточнень та пояснень цим словам не наводиться.

Відповідаючи ж на запитання студентів про стимули для повернення українців, зокрема молоді, з-за кордону, Зеленський зазначив, що для цього насамперед важливі питання безпеки та створення нових робочих місць із гідними умовами для роботи, і над цим, за його словами, держава сьогодні працює.

Молоді люди також поцікавилися, чи очікується підвищення стипендій студентам. За словами глави держави, Кабінет міністрів таке завдання має, і для відповідного рішення опрацьовуються можливості. Як зазначив президент, влада "попрацює над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій".

У вечірньому відеозверненні Зеленський також повідомив, що зранку провів спеціальну наради з міністром фінансів Сергієм Марченком та урядовцями, які відповідають за освітній напрямок.

"Багато чутливих питань, і відповідей на них очікують мільйони українських студентів. Це й ресурс на стипендії, і певні деталі новацій для вищої освіти. Ми проговорили також і все, що потрібно для зміцнення професійно-технічної освіти в Україні. Все це дуже конкретно. Саме так, як і потрібно в День студента", - заявив він.

За словами президента, більшість із того, що було обговорено, "правильно буде" представити саме міністру освіти Оксену Лісовому. Він вказав, що зараз йде пошук можливостей для підвищення стипендій та ресурсів для відбудови університетів, які були пошкоджені або зруйновані російськими ударами.

Нагадаємо, що з 14 вересня 2022 року в Україні було скасовано можливість перетину кордону чоловіками-студентами іноземних вишів: причиною стали масові підробки документів охочими залишити межі країни.

Зазначимо при цьому, що студенти, а також наукові і науково-педагогічні працівники вищів не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, в квітні 2022 року, Верховна Рада розширила перелік таких осіб, доповнивши його учнями та викладачами закладів професійної освіти.