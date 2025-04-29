100 дней Трампа: эксперты оценили влияние таможенной политики США на рынок недвижимости Украины и мира

Эксперты объяснили, как реагирует мировой и украинский рынок недвижимости на решение президента США Дональда Трампа за первые сто дней его каденции.

Многие годы Трампа называли "мастером сделок", прежде всего сделок на рынке недвижимости, однако он умудрился своими заявлениями и решениями за первые 100 дней президентства подорвать стабильность не только на фондовых рынках, но и в имущественных сделках на внутреннем рынке.

Введение администрацией президента США Дональда Трампа новых таможенных ставок для стран-партнеров со всего мира уже в первые две недели ощутимо негативно повлияло на мировые рынки недвижимости прямо или косвенно.

Об этом рассказали опрошенные редакцией Delo.ua украинские и европейские экономические эксперты.

Как реагирует рынок недвижимости Америки и Европы на торговые войны Трампа

Торговая война президента Трампа и хаос на фондовом рынке расшатала в первую очередь рынок недвижимости в США. По оценке экспертов, с учетом перегретого рынка, имущество в этой стране может потерять в оценке и в цене. Это может взорвать базы рынка, где практически вся недвижимость под кредитованием (либо как залог, либо как объект кредита).

В частности, из-за пошлин под ударом оказался непоколебимый рынок элитных квартир: в США сорвались многомиллионные сделки с недвижимостью. Даже на финальном этапе покупки покупатели начали отказываться от многомиллионных сделок, пишет The Wall Street Journal.

Один из участников рынка, агент по недвижимости в Майами Джулиан Джонстон из Corcoran Group, заявил, что потерял сделку более чем на $40 млн. Его клиент отказался от покупки недвижимости из-за опасений по поводу своего бизнеса, связанного с импортом из Китая.

В апреле понес убытки и сам президент США Дональд Трамп: его состояние снизилось с $4,7 миллиарда до $4,2 миллиарда менее чем за неделю после объявления новых тарифов 2 апреля, сообщило американское издание Forbes.

Наибольший ущерб Трамп понес из-за падения стоимости своей компании Trump Media and Technology Group – ее акции потеряли 8% за три торговых дня в начале апреля. Его доля в компании обесценилась на $170 млн.

Также примерно на $90 миллионов упала оценка его коммерческой недвижимости, в том числе партнерских объектов из Vornado Realty Trust в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Стоимость его недвижимости сейчас оценивается в $570 миллионов долларов по сравнению с $660 миллионов в марте.

Недвижимость соседней Канады решение Трампа пока не зацепили. На фоне тарифного напряжения между США и Канадой этот рынок остается стабильным благодаря наплыву мигрантов и экономической стабильности в стране, рассказал в комментарии Delo.ua Co-founder и СЕО Stronghold Investment Fund Сергей Степа, его компания сосредоточена на инвестициях в недвижимость Канады.

"Первые 100 дней администрации Трампа стали подтверждением простой истины: рынки реагируют не на факты, а на тон. Один твит — и фондовые индексы падают на 10%, лишь чтобы отскочить назад после следующего комментария. Такое поведение — не аномалия, а новая норма. В этой динамике многие теряяют покой. Но только не те, кто строит структуру, способную пережить политические бури”, — подчеркнул Степа.

Для девелоперов и инвесторов, по его словам, вызовы остаются неизменными: стоимость финансирования, регуляторная неопределенность, а также доступ к материалам и рабочей силе.

"Главная угроза — это не внешний шок, а отсутствие плана. Если ваша стратегия базируется на надежде на "спокойные времена", она обречена. Трамп — это не исключение, это изменившееся зеркало мира. И мы должны не реагировать, а предполагать, планировать и структурировать портфель так, чтобы он работал независимо от того, кто в Билл.

На Европу 100 дней Трампа также напрямую пока не повлияли. В то же время в Европейской ассоциации застройщиков убеждены, что в далекой перспективе политика президента Трампа будет оказывать влияние на мировой рынок недвижимости. На нынешнем этапе рано оценивать влияние фактора Трампа, рассказал в комментарии Delo.ua Андреас Ибель, президент Build Europe, а также СЕО компании по недвижимости Airea в Гамбурге.

По его убеждению, большинство европейских застройщиков могут согласиться с предложением президента Трампа снять регуляторное бремя в строительном секторе. Застройщики также настроены на решение острой проблемы – кризиса доступности жилья в Европе, которое зависит от более широких внешних факторов и от стабильной рыночной экономики.

Ибель отмечает, что европейские девелоперы приветствуют усилия американских партнеров, сотрудничающих с Белым домом по продолжению действия «Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест», подписанного Трампом во время первого срока в 2017 году. Часть закона "теряет силу" в конце 2025 года, что может в дальнейшем отразиться на проблемах строительства.

Такие факторы, как высокая инфляция или экономическая рецессия, могут подорвать положительное влияние любого целенаправленного законодательства на рыночные секторы. Доступность жилья тесно связана с экономической уверенностью, а без нее даже хорошая отраслевая политика может оказаться недостаточной», – пояснил он.

"С европейской точки зрения еще нужно увидеть, как политика США повлияет на уверенность инвесторов и движение капитала. Изменения в глобальной торговле и экономических отношениях приносят разнообразные возможности и вызовы. Тем не менее, мы рады, что наконец-то политики с обеих сторон Атлантики признают острый кризис доступности жилья и готовы обсуждать решение, как также устранить ненужное административное или регуляторное бремя, которое приводит к росту стоимости строительства”, — пояснил президент Build Europe.

Нынешний кризис жилья, по его словам, угрожает основам обоих американского и европейского обществ, и политики вынуждены решить этот вопрос. Так что от решений Трампа действительно зависит: ослабится кризис или обострится в ближайшее время.

100 дней Как реагирует украинский рынок недвижимости.

Хуже всего для рынка недвижимости – это неизвестность и непрогнозируемость, именно это может сегодня разрушать стабильность многолетней системы мирового рынка недвижимости, объясняет Delo.ua основатель компании KAN Development Игорь Никонов.

Он не исключает, что в результате торговых войн (если они будут реальными, а не ограничатся только эмоциональными заявлениями), наступит депрессия, как это уже было 100 лет назад в США. Тогда всем нужны будут деньги только на то, чтобы есть. И о какой-то недвижимости не будет и речи.

"Сегодня большая часть мирового бизнеса (в том числе недвижимости) кредитуется банками под залог, а один из видов залога – это ценные бумаги предприятий. если эти ценные бумаги падают, то есть такое понятие как маржин -колл, когда банки начинают требовать дополнительные средства, чтобы пополнить залог. В результате – многие банки и предприятия могут обанкротиться".

Для Украины, где рынок недвижимости работает по другим правилам, чем в США или Европе, в частности, он не зависит от кредитных условий, особенно в крупных инвестиционных проектах, по его словам, риск один — сокращение помощи от партнеров-стран ЕС. Если фактор Трампа будет влиять на их бюджеты, то помощь нам уменьшится. В таком случае, по прогнозу Никонова, нас ожидает инфляция и сворачивание деловой активности: это будет влиять на все рынки в стране .

СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук также убежден, что напрямую на украинский рынок решения Трампа не влияют.

В то же время в далекой перспективе решение президента США может привести к сокращению международной помощи во время войны и ухудшению настроений инвесторов.

"Мы видим симптомы торможения международной торговли, перераспределение экономических потоков. А изменения в мировой экономической среде в перспективе будут влиять на помощь стран-партнеров", — подчеркнул Герасимчук.

Сегодня главный фактор влияния на украинский рынок недвижимости оказывает война, добавил эксперт.

"Влияние заявлений и решений Трампа на наш рынок проявляется преимущественно через информационный фон. Типичная реакция рынка на острые экономические или политические события — это временное снижение активности покупателей, когда рынок замирает. Однако такой динамики не наблюдается. Некоторое снижение покупательской активности фиксировалось летом прошлого года, сейчас рынок созраняет стабьные темпы работы, а в некоторых сегментах даже демонстртрует рост", — объяснил Роман Герасимчук.

100 дней президента США. Как Трамп повлиял на продажи квартир в Киеве.

В компании DIM попытались замерить, повлиял ли фактор Трампа на динамику продаж новостроек Киева.

Январь 2025 стал аномальным. По результатам продаж компания получила +95% рост по сравнению с январем 2024 и +6% к декабрю. "За 14 лет в недвижимости я впервые вижу, чтобы продажи января не просто не просели — а сравнялись с декабрем", — подчеркнул в комментарии Delo.ua бренд-менеджер компании DIM Александр Полторак .

Основная причина – положительные ожидания: новый политический курс в США, жесткая риторика Трампа по отношению к России и обещания быстро завершить войну.

В феврале жесткая риторика уже коснулась Украины. Апогей – сцена в Овальном кабинете. Результат – падение продаж почти на 30% по сравнению с январем.

В марте я ожидал продолжения падения, но произошло наоборот: продажи выросли на +63% к февралю 2025-го и на +33% к февралю 2024-го.

По убеждению Полторака, политические события и дальше влияют на рынок — особенно из-за эмоционального фона. Но мы видим, что с течением времени покупатели адаптируются и возвращаются к рациональным решениям. Что определяло изменения на рынке:

Во-первых, по его мнению, люди адаптировались к плохим новостям. Во-вторых, в информационном поле активно обсуждалась возможность остановки огня, что дало немного надежды.

"И в-третьих, март этого года показался удивительно солнечным и теплым. Погода тоже играет роль: когда несколько дней подряд светит солнце — появляется настроение, легче представить себя в новой квартире. Психологически весна включает режим "строить жизнь дальше", — подчеркнул Полторак.

Отреагировал на заявления Трампа и одесский рынок недвижимости. Продавцы подняли цены на квартиры после заявления Дональда Трампа об Одессе как перспективную локацию для инвестиций, в частности в гостиничный бизнес и жилищный рынок недвижимости. Как сообщало The Wall Street Journal, о перспективной Одессе Трапм упоминал в разговоре с президентом Зеленским осенью 2024-го, когда был еще кандидатом в президенты США.

А в апреле 2025-го Одесса вдруг стала лидером роста цен на жилье в новостройках.