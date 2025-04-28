100 днів Трампа: експерти оцінили вплив митної політики США на ринок нерухомості України та світу

Експерти пояснили, як реагує світовий і український ринок нерухомості на рішення президента США Дональда Трампа за перші сто днів його каденції.

Багато років Трампа називали “майстром угод”, передовсім угод на ринку нерухомості, проте він примудрився своїми заявами і рішеннями за перші 100 днів президентства підірвати стабільність не тільки на фондових ринках, а й у майнових угодах на внутрішньому ринку.

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових митних ставок для країн-партнерів зі всього світу вже в перші два тижня відчутно негативно вплинуло на світові ринки нерухомості - прямо чи опосередковано.

Про це розповіли опитані редакцією Delo.ua українські та європейські економічні експерти.

Як реагує ринок нерухомості Америки та Європи на торговельні війни Трампа

Торговельна війна президента Трампа та хаос на фондовому ринку розхитала у першу чергу ринок нерухомості у США. За оцінкою експертів, з огляду на перегрітий ринок, майно в цій країні може втратити в оцінці і в ціні. Це може підірвати основи ринку, де майже вся нерухомість під кредитуванням (або як застава, або як об'єкт кредиту).

Зокрема, через мита під ударом опинився непохитний ринок елітних квартир: у США зірвалися багатомільйонні угоди з нерухомістю. Навіть на фінальному етапі покупки покупці почали відмовлятись від багатомільйонних угод, пише пише The Wall Street Journal.

Один з учасників ринку, агент з нерухомості в Майамі Джуліан Джонстон з Corcoran Group, заявив, що втратив угоду на понад $40 млн. Його клієнт відмовився від купівлі нерухомості через побоювання з приводу свого бізнесу, пов'язаного з імпортом з Китаю.

У квітні зазнав збитків і сам президент США Дональд Трамп: його статки знизилися з $4,7 мільярда до $4,2 мільярда менш ніж за тиждень після оголошення нових тарифів 2 квітня, повідомило американське видання Forbes.

Найбільших збитків Трамп зазнав через падіння вартості своєї компанії Trump Media and Technology Group – її акції втратили 8% за три торгові дні на початку квітня. Його частка в компанії знецінилася на $170 млн.

Також приблизно на $90 мільйонів впала оцінка його комерційної нерухомості, зокрема партнерських об’єктів із Vornado Realty Trust у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Вартість його нерухомості тепер оцінюється в $570 мільйонів доларів порівняно з $660 мільйонів у березні.

Нерухомість сусідньої Канади рішення Трампа поки що не похитнули. На тлі тарифної напруги між США та Канадою, цей ринок залишається стабільним завдяки напливу мігрантів і економічній стабільності в країні, розказав в коментарі Delo.ua Co-founder та СЕО Stronghold Investment Fund Сергій Стьопа, його компанія зосереджена на інвестиціях у нерухомість Канади.

“Перші 100 днів адміністрації Трампа стали підтвердженням простої істини: ринки реагують не на факти, а на тон. Один твіт, одне інтерв’ю — і фондові індекси падають на 10%, лише щоб відскочити назад після наступного коментаря. Така поведінка — не аномалія, а нова норма. У цій динаміці багато хто втрачає спокій. Але не ті, хто будують структуру, здатну пережити політичні бурі”, - наголосив Стьопа.

Для девелоперів та інвесторів, за його словами, виклики залишаються незмінними: вартість фінансування, регуляторна невизначеність, а також доступ до матеріалів і робочої сили.

“Головна загроза — це не зовнішній шок, а відсутність плану. Якщо ваша стратегія базується на надії на “спокійні часи”, вона приречена. Трамп — це не виняток, це дзеркало світу, що змінився. І ми повинні не реагувати, а передбачати, планувати й структурувати портфель так, щоб він працював незалежно від того, хто в Білому домі”, - додав Стьопа.

На Європу 100 днів Трампа також напряму поки не вплинули. Водночас в Європейській асоціації забудовників переконані, що в далекосяжній перспективі політика президента Трампа матиме вплив на світовий ринок нерухомості. На нинішньому етапі рано оцінювати вплив фактора Трампа, розповів в коментарі Delo.ua Андреас Ібель, президент Build Europe, а також СЕО компанії з нерухомості Airea в Гамбурзі.

На його переконання, більшість європейських забудовників можуть погодитися з пропозицією президента Трампа зняти регуляторний тягар у будівельному секторі. Забудовники також налаштовані на вирішення гострої проблеми - кризи доступності житла в Європі, яке залежить від ширших зовнішніх факторів і від стабільної ринкової економіки.

Ібель наголошує, що європейські девелопери вітають зусилля американських партнерів, які співпрацюють з Білим домом щодо продовження дії «Закону про скорочення податків і створення робочих місць», підписаного Трампом під час першого терміну в 2017 році. Частина закону “втрачає силу” наприкінці 2025 року, що може в подальшому позначитись на проблемах будівництва.

Такі фактори, як висока інфляція або економічна рецесія можуть підірвати позитивний вплив будь-якого цілеспрямованого законодавства на ринкові сектори. Доступність житла тісно пов’язана з економічною впевненістю, а без неї навіть хороша галузева політика може виявитися недостатньою”, пояснив він.

“З європейської точки зору ще треба побачити, як політика США вплине на впевненість інвесторів і рух капіталу. Зміни в глобальній торгівлі та економічних відносинах приносять різноманітні можливості та виклики. Тим не менш, ми раді, що нарешті політики по обидва боки Атлантики визнають гостру кризу доступності житла та готові обговорювати рішення, як прискорити отримання дозволів на будівництво, спростити податків на первинному ринку, а також усунути непотрібний адміністративний чи регуляторний тягар, який призводить до зростання вартості будівництва”,- пояснив президент Build Europe.

Нинішня криза житла, за його словами, загрожує основам обох американського та європейського суспільств, і політики змушені вирішити це питання. Тож від рішень Трампа справді залежить: послабиться криза чи загостриться найближчим часом.

100 днів Трампа. Як реагує український ринок нерухомості

Найгірше для ринку нерухомості - це невідомість і непрогнозованість, саме це може сьогодні руйнувати стабільність багаторічної системи світового ринку нерухомості, пояснює Delo.ua засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов.

Він не виключає, що у результаті торговельних воєн (якщо вони будуть реальними, а не обмежаться лише емоційними заявами) настане депресія, як це вже було 100 років тому у США.Тоді всім потрібні будуть гроші лише на те, щоб їсти. І про якусь нерухомість не буде й мови.

“Сьогодні велика частина світового бізнесу (у тому числі нерухомості) кредитується банками під заставу, а один із видів застави - це цінні папери підприємств. якщо ці цінні папери падають, то є таке поняття як маржин-колл, коли банки починають вимагати додаткові кошти, щоб поповнити заставу. У результаті - багато банків і підприємств можуть збанкрутіти”, - пояснив Ніконов.

Для України, де ринок нерухомості працює за іншими правилами, ніж у США чи Європі, зокрема він не залежить від кредитних умов, особливо у великих інвестиційних проєктах, за його словами, ризик один - скорочення допомоги від партнерів-країн ЄС. Якщо фактор Трампа впливатиме на їхні бюджети, то й допомога нам зменшиться. У такому разі, за прогнозом Ніконова, нас очікує інфляція і згортання ділової активності: це впливатиме на всі ринки в країні.

СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук також переконаний, що напряму на український ринок рішення Трампа не впливають.

Водночас у далекій перспективі рішення президента США може призвести до скорочення міжнародної допомоги під час війни і погіршення настроїв інвесторів. Великі обсяги інвестування потребують певного оптимізму, так зокрема в останні роки саме завдяки цьому розвинулись в останні роки ринки дохідної нерухомості у західних регіонах. Якщо інвестори займуть вичікувальну позицію, це не дозволить ринку корегуватись.

“Ми бачимо симптоми гальмування міжнародної торгівлі, перерозподіл економічних потоків. А зміни в світовому економічному середовищі в перспективі впливатимуть на допомогу країн-партнерів”, - наголосив Герасимчук.

Сьогодні головний фактор впливу на український ринок нерухомості чинить війна, додав експерт.

"Вплив заяв і рішень Дональда Трампа на наш ринок проявляється переважно через інформаційне тло. Типова реакція ринку на гострі економічні чи політичні події — це тимчасове зниження активності покупців, коли ринок “завмирає”. Однак такої динаміки не спостерігається. Певне зниження купівельної активності фіксувалося влітку минулого року, але наразі ринок зберігає стабільні темпи роботи, а в окремих сегментах навіть демонструє зростання", - пояснив Герасимчук.

100 днів президента США. Як Трамп вплинув на продажі квартир у Києві

У компанії DIM спробували заміряти, чи фактор Трампа вплинув на динаміку продажів новобудов Києва.

Січень 2025-го став аномальним. За результатами продажів компанія отримала +95% зростання у порівнянні з січнем 2024-го та +6% до грудня. “За 14 років у нерухомості я вперше бачу, щоб продажі січня не просто не просіли — а зрівнялися з груднем”, - наголосив у коментарі Delo.ua бренд-менеджер компанії DIM Олександр Полторак.

Основна причина — позитивні очікування: новий політичний курс у США, жорстка риторика Трампа щодо Росії та обіцянки швидко завершити війну.

У лютому жорстка риторика вже торкнулася України. Апогей — сцена в Овальному кабінеті. Результат — падіння продажів майже на 30% порівняно з січнем.

У березні я очікував продовження падіння, але сталося навпаки: продажі зросли на +63% до лютого 2025-го і на +33% до лютого 2024-го.

На переконання Полторака, політичні події й надалі впливають на ринок — особливо через емоційне тло. Але ми бачимо, що з часом покупці адаптуються й повертаються до раціональних рішень. Щовизначало зміни на ринку:

По-перше, на його думку, люди адаптувались до поганих новин. По-друге, в інформаційному полі активно обговорювалася можливість припинення вогню, що дало трохи надії.

"І по-третє, березень цього року видався напрочуд сонячним і теплим. А погода теж грає роль: коли кілька днів поспіль світить сонце — з’являється настрій, легше дихати, легше уявити себе в новій квартирі. Психологічно весна включає режим «будувати життя далі»,- наголосив Полторак.