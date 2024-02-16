Отчет о выполненном ремонте по программе "єВідновлення" теперь можно подать через портал "Дія"

Украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья по программе "єВідновлення", теперь могут подать отчет через портал "Дія". Ранее услуга была доступна только в приложении.

Об этом сообщило Минвосстановления.

Какие отчеты необходимо представлять

категория А — выплаты на текущие ремонты до 200 тыс. грн — люди, получившие такую компенсацию, предоставляют только финальный отчет о выполненных работах;

категория Б - выплаты на капитальные ремонты - квартиры - до 350 тыс. грн, частные дома - до 500 тыс. грн. Получатели такого вида государственной компенсации предоставляют промежуточный отчет и финальный отчет.

В Министерстве восстановления отметили, что средства для ремонтов категории Б засчитываются двумя траншами (70% и 30%). Чтобы получить второй транш, люди должны обязательно отчитаться, что они уже использовали полученные средства.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если человек предоставляет промежуточный отчет по категории Б, комиссия местного совета повторно посетит жилье и проверит состояние выполнения работ. После утверждения отчета можно подавать заявку на получение второго транша.

Напомним, что финальный отчет о завершении ремонтных работ необходимо предоставить в течение 15 рабочих дней.

Как подать отчет

через приложение "Дія" в разделе "єВідновлення" - Заявления на выплату - Сообщить о ремонте;

на портале "Дія" в разделе Компенсация за поврежденное имущество - выбрать объект недвижимого имущества с заявлением в статусе "Денежные средства" - выбрать тип заявления "Сообщить о ремонте";

в ЦНАП или у нотариуса. Для этого необходимо иметь паспорт, РНОКПП и фотографии уже выполненных ремонтных работ или закупленных строительных материалов. (Фотографии обязательны при любом способе предоставления отчета).

Об услуге " єВідновлення "

Услуга "єВідновлення" разработана Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.

Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

С 27 ноября возможности услуги "єВідновлення" доступны для совладельцев разрушенного жилья, тогда как ранее компенсацию могли получить только единоличные владельцы.

С 11 декабря подать заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дія". Раньше услугу можно получить только через приложение на смартфонах.

Украинцы, чье жилье пострадало от боевых действий, уже подали 74 тысяч заявлений на получение государственной помощи для восстановления в рамках программы "єВідновлення". Выплаты получили 42,5 тысячи, из них 4,4 тысячи получили средства для ремонтов категории Б, где максимальная сумма компенсации составляет 350 тыс. грн для квартир и 500 тыс. грн для частных домов.