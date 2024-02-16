Звіт про виконаний ремонт за програмою "єВідновлення" тепер можна подати через портал "Дія"

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", тепер можуть подати звіт через портал "Дія". Раніше послуга була доступна лише в застосунку.

Про це повідомило Мінвідновлення.

Які звіти необхідно подавати?

категорія А — виплати на поточні ремонти до 200 тис грн — люди, які отримали таку компенсацію подають тільки фінальний звіт про виконані роботи;

категорія Б — виплати на капітальні ремонти — квартири — до 350 тис грн, приватні будинки - до 500 тис грн. Отримувачі такого виду державної компенсації подають проміжний звіт та фінальний звіт.

У Мінвідновлення зазначили, що кошти для ремонтів категорії Б зараховуються двома траншами (70% та 30%). Щоб отримати другий транш, люди мають обовʼязково прозвітувати, що вони вже використали отримані раніше кошти.

У відомстві підкреслили, що у разі якщо людина подає проміжний звіт по категорії Б, комісія місцевої ради повторно відвідає житло та перевірить стан виконання робіт. Після затвердження звіту можна подавати заявку на отримання другого траншу.

Нагадаємо, що фінальний звіт про завершення ремонтних робіт необхідно подати протягом 15 робочих днів.

Як можна подати звіт?

через застосунок "Дія" у розділі "єВідновлення" - Заяви на виплату - Повідомити про ремонт;

на порталі "Дія" у розділі Компенсація за пошкоджене майно - обрати обʼєкт нерухомого майна з заявою у статусі "Кошти зараховано" - обрати тип заяви "Повідомити про ремонт";

у ЦНАПі чи у нотаріуса. Для цього необхідно мати з собою паспорт, РНОКПП та фотографії вже виконаних ремонтних робіт або закуплених будівельних матеріалів. (Фотографії обов’язкові при будь-якому способі подання звіту).

Про послугу "єВідновлення"

Послуга "єВідновлення" розроблена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

Програма "єВідновлення" передбачає виплату відшкодувань за житло, пошкоджене чи зруйнуване внаслідок російської агресії проти України.

Перший етап програми стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

З 27 листопада можливості послуги "єВідновлення" доступні для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

З 11 грудня подати заяву про компенсацію за пошкоджене житло можна через нотаріуса або будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на підконтрольній території України, а також – онлайн на порталі "Дія". Раніше послугу можна було отримати лише через застосунок на смартфонах.

Українці, чиє житло постраждало від бойових дій, вже подали 74 тисяч заяв на отримання державної допомоги для відбудови в рамках програми "єВідновлення". Виплати отримали 42,5 тисяч, з них 4,4 тисячі отримали кошти для ремонтів категорії Б, де максимальна сума відновлення складає 350 тис. грн для квартир та 500 тис. грн для приватних будинків.