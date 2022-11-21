Большинство поляков считают, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения с Украиной

70% поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения.

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Таковы данные совместного опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает "Европейская правда".

Так, 70,3% опрошенных ответили, что инцидент в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения, 0,7% – "скорее улучшит", 0,8% – "однозначно улучшит".

19,4% считают, что отношения с Украиной "скорее ухудшатся" и 1,2% - что они "однозначно ухудшатся".

При этом почти 65% опрошенных поляков считают, что поддержка Украины является "достаточной".

Каждый четвертый опрошенный считает, что помощь Украине "слишком щедра". С другой стороны, 7% опрошенных назвали ее "недостаточной".

Самые популярные ответы на вопрос, какой должна быть польская помощь Украине: оказание гуманитарной помощи, прием беженцев и поставки оружия - например, карабинов или противотанковых гранатометов.

Каждый третий опрошенный считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. О материальной помощи говорит каждый четвертый опрошенный.

Лишь немногим более одного процента опрошенных считают, что польское правительство должно отправить своих военных на помощь Украине.

Отмечается, что опрос проводился среди 1000 человек 18-20 ноября по смешанной методике.

Напомним, вечером 15 ноября в приграничном с Украиной районе Польши упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Во вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.

Некоторые эксперты считают, что упавшая на территорию Польши ракета привела к гибели двух человек, могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

При этом в США заявили, что вне зависимости от результатов расследования именно Россия несет ответственность за инцидент и их последствия.