Більшість поляків вважають, що інцидент з ракетою не вплине на стосунки з Україною

70 % поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.

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Такими є дані спільного опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, передає "Європейська правда".

Так, 70,3% опитаних відповіли, що інцидент у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини, 0,7% - "скоріше покращить", 0,8% - "однозначно покращить".

Натомість 19,4% вважають, що відносини з Україною "скоріше погіршаться" і 1,2% - що вони "однозначно погіршаться".

При цьому, майже 65% опитаних поляків вважають, що підтримка України є "достатньою".

Кожен четвертий опитаний вважає, що допомога Україні є "занадто щедрою". З іншого боку, 7% опитаних назвали її "недостатньою".

Найпопулярнішими відповідями на питання, якою має бути польська допомога Україні, є: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї - наприклад, карабінів чи протитанкових гранатометів.

Кожен третій опитаний вважає, що Польща повинна передати важку техніку, тобто літаки і танки. Про матеріальну допомогу говорить кожен четвертий опитаний.

Лише трохи більше одного відсотка опитаних вважають, що польський уряд повинен відправити своїх військових на допомогу Україні.

Зазначається, що опитування проводилося серед 1000 осіб 18-20 листопада за змішаною методикою.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада у прикордонному з Україною районі Польщі впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

Деякі експерти вважають, що ракета, яка впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

При цьому у США заявили, що незалежно від результатів розслідування саме Росія несе відповідальність за інцидент та його наслідки.