Депутаты не согласны с ограничениями для украинцев при введении режима ЧП

За подписью глав фракций Верховной Рады направлено письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу изменений в Указе о введении чрезвычайного положения.

Об этом сообщает народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Отметим, на сайте Верховной Рады появился Указ президента Украины о введении чрезвычайного положения.

В нем, в частности предусмотрены следующие ограничения:

1. Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда.

2. Ограничение движения автомобилей, возможность их досмотра.

3. Усиление охраны объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность.

4. Запрет на массовые мероприятия и забастовки.

5. Комендантский час.

6. Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

7. Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата.

8. Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку".

9. Особое регулирование связи, интернета и ТВ.

10. Инициирование запрета политических партий и общественных организаций.

11. Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания.

По словам Гончаренко, предлагаются следующие изменения:

- изымается пункт о жилье граждан

- удаляется пункт об ограничении деятельности телевидения

- изменить пункт о возможном запрете политических партий на продвигающих идеологию страны-агрессора

- убрать пункт об ограничении передвижения по Украине.

"Мы надеемся, что президент внесет соответствующие изменения и вернет это в Раду", - подчеркнул Гончаренко.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о вводе чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, на 30 дней. В этих двух областях действует режим операции объединенных сил (ООС). Теперь решение должна утвердить Верховная Рада.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.

"Военное положение в Украине, в случае необходимости, будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - подчеркнул Данилов.

Он заявил, что на жизни украинцев режим ЧП почти никак не отобразится. Решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах, в случае необходимости.

Решение о введении ЧП было озвучено после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей и что "все спорные вопросы должны быть решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", хотя в Кремле и осознают, что это сейчас невозможно.

Накануне Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. Официально, однако, о вводе армии на территорию ОРДЛО пока РФ не объявляла.

Напомним, что накануне Зеленский в видеообращении заявил, что отдал приказ о мобилизации резервистов, подчеркнув, что во всеобщей мобилизации страна пока не нуждается.