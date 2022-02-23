Депутати не згодні з обмеженнями для українців під час введення режиму НП

За підписом глав фракцій Верховної Ради надіслано листа президенту України Володимиру Зеленському щодо змін до Указу про введення надзвичайного стану.

Про це повідомляє народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Зазначимо, на сайті Верховної Ради з’явився Указ президента України про запровадження надзвичайного стану.

У ньому, зокрема, передбачені такі обмеження:

1. Обмеження свободи пересування, особливий режим в'їзду-виїзду.

2. Обмеження руху автомобілів, можливість їхнього огляду.

3. Посилення охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність.

4. Заборона на масові заходи та страйки.

5. Комендантська година.

6. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян.

7. Заборона призовникам та військовозобов'язаним змінювати реєстрацію без дозволу військкомату.

8. Заборона поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку".

9. Особливе регулювання зв'язку, інтернету та ТБ.

10. Ініціювання заборони політичних партій та громадських організацій.

11. Тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання.

За словами Гончаренка, пропонуються такі зміни:

- вилучається пункт про житло громадян

- Видаляється пункт про обмеження діяльності телебачення

- змінити пункт про можливу заборону політичних партій на ідеологію країни-агресора, що просувають.

- прибрати пункт про обмеження пересування Україною.

"Ми сподіваємося, що президент внесе відповідні зміни і поверне це до Ради", - наголосив Гончаренко.

Зазначимо, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, на 30 днів. У цих двох сферах діє режим операції об'єднаних сил (ООС). Наразі рішення має затвердити Верховна Рада.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, режим надзвичайного стану змінюватиметься залежно від тих чи інших територій. Суворіший режим буде на кордонах з Росією та Білоруссю.

"Військовий стан в Україні, у разі потреби, буде введений миттєво, поки такого рішення немає", - наголосив Данилов.

Він заявив, що на житті українців режим НП майже ніяк не вплине. Рішення щодо запровадження комендантської години прийматимуться штабами на місцях, у разі потреби.

Рішення про введення НП було озвучено після того, як Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як вся територія Донецької та Луганської областей і що "всі спірні питання мають бути вирішені між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік", хоча у Кремлі й усвідомлюють, що це зараз неможливо.

Напередодні Рада федерацій РФ дозволив використати російські збройні сили там. Офіційно, однак, про введення армії на територію ОРДЛО поки що РФ не оголошувала.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський відеозвернення заявив, що наказав про мобілізацію резервістів, підкресливши, що загальної мобілізації країна поки не потребує.