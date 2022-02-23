СНБО просит Раду ввести в Украине чрезвычайное положение

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о вводе чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, на 30 дней. В этих двух областях ЧП действует с 2014 года. Теперь решение должна утвердить Верховная Рада.

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, соответствующее обращение СНБО направило в Верховную Раду.

Чрезвычайное положение в Украине вводится на 30 дней. При необходимости его могут продлить ещё на 30 дней.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", — подчеркнул Данилов.

Он заявил, что на жизни украинцев режим ЧП почти никак не отобразится. Решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

"Это превентивные меры для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, чтобы у нас работала экономика. Мы неоднократно говорили: главная задача, которую перед собой ставит Россия — это через внутреннюю дестабилизацию достичь своей цели. Для предотвращения этого было принято такое решение", — сказал Данилов.

Теперь решение СНБО должна утвердить Верховная Рада.

Отметим, согласно Конституции Украины, одной из причин введения режима ЧП является массовый переход государственной границы с территории сопредельных государств.

Решение о введении ЧП было озвучено после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей и что "все спорные вопросы должны быть решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", хотя в Кремле и осознают, что это сейчас невозможно.

Накануне Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. Официально, однако, о вводе армии на территорию ОРДЛО пока РФ не объявляла.

Напомним, что накануне Зеленский в видеообращении заявил, что отдал приказ о мобилизации резервистов, подчеркнув, что во всеобщей мобилизации страна пока не нуждается.