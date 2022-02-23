РНБО просить Верховну Раду запровадити в Україні надзвичайний стан

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, на 30 днів. У цих двох областях НП діє з 2014 року. Наразі рішення має затвердити Верховна Рада.

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, відповідне звернення РНБО направило до Верховної Ради.

Надзвичайне становище в Україні запроваджується на 30 днів. При необхідності його можуть продовжити ще 30 днів.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, режим надзвичайного стану змінюватиметься залежно від тих чи інших територій. Суворіший режим буде на кордонах з Росією та Білоруссю.

"Військовий стан в Україні у разі потреби буде введений миттєво, поки такого рішення немає", — наголосив Данилов.

Він заявив, що на житті українців режим НП майже не позначиться. Рішення щодо введення комендантської години прийматимуться штабами на місцях у разі потреби.

Наразі рішення РНБО має затвердити Верховна Рада.

Зазначимо, згідно з Конституцією України однією з причин запровадження режиму НП є масовий перехід державного кордону з території суміжних держав.

Рішення про введення НП було озвучено після того, як Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як всю територію Донецької та Луганської областей і що "всі спірні питання мають бути вирішені між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік", хоча у Кремлі й усвідомлюють, що це зараз неможливо.

Напередодні Рада федерацій РФ дозволив використати російські збройні сили там. Офіційно, однак про введення армії на територію ОРДЛО поки що РФ не оголошувала.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський відеозвернення заявив, що наказав про мобілізацію резервістів, підкресливши, що загальної мобілізації країна поки не потребує.