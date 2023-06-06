Минобороны предупреждает о повышенной минной опасности в зоне подтопления на Херсонщине

После подрыва Каховской ГЭС в зоне подтопления в Херсонской области повышена опасность от взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Государственная специальная служба транспорта МО Украины изучает ситуацию, сложившуюся в результате техногенной катастрофы, совершенной Россией в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Также в Минобороны подчеркнули, что своими действиями Россия совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование Украины заранее предусматривало возможные действия российской армии по подрыву Каховской ГЭС и производило соответствующие расчеты. Поэтому такие действия врага не повредят контрнаступлению ВСУ.