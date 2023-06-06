Міноборони попереджає про підвищену мінну небезпеку у зоні підтоплення на Херсонщині

Після підриву Каховської ГЕС у зоні підтоплення у Херсонській області підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Державна спеціальна служба транспорту МО України вивчає ситуацію, що склалась в результаті техногенної катастрофи вчиненої Росією внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Також у Міноборони наголосили, що своїми діями Росія вчинила військовий злочин адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Водночас командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування України завчасно передбачало можливі дії російської армії щодо підриву Каховської ГЕС та робило відповідні розрахунки. Тому такі дії ворога не зашкодять контрнаступу ЗСУ.