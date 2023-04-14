Новым временным исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская Лавра" стал Максим Остапенко: что о нем известно

Обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет выполнять Максим Остапенко. Ранее он возглавлял заповедник "Хортица".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что 14 апреля министр культуры Александр Ткаченко подписал приказ о назначении Максима Остапенко новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Сообщается, что Максим Остапенко - специалист в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. Был главой Национального заповедника "Хортица".

Новый и. о. гендиректор также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросов сохранения отечественного культурного наследия. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

"С начала полномасштабного вторжения России, ученый вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

Несколько дней представители УПЦ МП блокировали работу комиссии, которая должна провести процесс передачи имущества заповедника государству. Однако 12 апреля она все же начала работать и зафиксировала повреждение одного из корпусов.

Полиция в связи с событиями в Лавре начала несколько уголовных производств. В частности, они касаются повреждение вышеупомянутого корпуса и препятствование работе журналистов.