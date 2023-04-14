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Новым временным исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская Лавра" стал Максим Остапенко: что о нем известно
Обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет выполнять Максим Остапенко. Ранее он возглавлял заповедник "Хортица".
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Отмечается, что 14 апреля министр культуры Александр Ткаченко подписал приказ о назначении Максима Остапенко новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Сообщается, что Максим Остапенко - специалист в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. Был главой Национального заповедника "Хортица".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Новый и. о. гендиректор также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросов сохранения отечественного культурного наследия. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".
"С начала полномасштабного вторжения России, ученый вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты", - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.
Несколько дней представители УПЦ МП блокировали работу комиссии, которая должна провести процесс передачи имущества заповедника государству. Однако 12 апреля она все же начала работать и зафиксировала повреждение одного из корпусов.
Полиция в связи с событиями в Лавре начала несколько уголовных производств. В частности, они касаются повреждение вышеупомянутого корпуса и препятствование работе журналистов.