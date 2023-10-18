Суд огласил приговоры пяти "беркутовцам" по делу о расстрелах на Майдане

Святошинский районный суд Киева 18 октября огласил приговоры пяти бывшим бойцам спецподразделения милиции особого назначения "Беркут" по делу о расстрелах по улице Институтской возле Майдана Независимости в центре Киева 20 февраля 2014 года, когда погибли 48 человек.

Как передает "Суспільне", решение в судебном процессе, который начался еще в 2016 году, принял суд присяжных под председательством Сергея Дячука. В зале же присутствовали только двое обвиняемых - Александр Маринченко и Сергей Тамтура.

Остальные - заместитель командира полка Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Вячеслав Аброськин - формально находятся в розыске после того, как были освобождены из-под стражи и переданы по обмену на оккупированные территории Донбасса в декабре 2019 года, задолго до законодательного урегулирования процесса обмена.

В свою очередь Тамтура и Маринченко, которые тоже были переданы по обмену, в начале 2020 года вернулись в Украину, чтобы, как заявляли сами, доказать свою невиновность в суде. Сперва дело рассматривали только в отношении них, а дальше, когда в Украине приняли закон о заочном расследовании, дело объединили и начали рассматривать в отношении пяти "беркутовцей".

Так, Янишевского суд признал виновным в убийстве людей и определил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также у него отобрали звание подполковника милиции. Аброськин и Зинченко также признаны виновными в убийстве людей, но приговорены к 15 годам тюрьмы с лишением званий сержантов и права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности, на три года.

Маринченко же признан виновным в превышении служебных полномочий с наказанием в виде пяти лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью сроком на два года. Однако определенный судом срок он уже отбыл в следственном изоляторе. В то же время Тамтуру суд оправдал по всем статьям обвинения.

Суд также предоставил разрешение на задержание Аброськина, Зинченко и Янишевского для обеспечения исполнения наказания, а кроме того, принял решение о выплате пострадавшим по делу от 40 тысяч до 1 миллиона гривен морального возмещения.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней, и как сообщил после его объявления адвокат Стефан Решко, на решение по трем его подзащитным он будет подавать апелляцию.

В свою очередь прокурор Алексей Донской также заявил, что планирует обжалование этого приговора в полном объеме - и по части квалификации, и по части отдельных обвинений. По его словам, сторона обвинения настаивает, что групповое совершение преступления должно предусматривать ответственность для всех членов группы.

"Для нас несколько непонятна логика: три человека признаны виновными в убийстве, а Маринченко признан виновным в превышении власти и при этом оправдан в убийстве... Не столь важно, кто непосредственно совершал убийство, а кто совершал активные или даже пассивные действия", - заявил Донской.

По словам прокурора, достаточно того, что это была согласованная группа, и этим критериям, исходя из имеющихся в деле доказательств, полностью соответствуют действия спецроты "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.