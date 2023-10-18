Суд оголосив вироки п'ятьом "беркутівцям" у справі про розстріли на Майдані

Святошинський районний суд Києва 18 жовтня оголосив вироки п'ятьом колишнім бійцям спецпідрозділу міліції особливого призначення "Беркут" у справі про розстріли на вулиці Інститутській біля Майдану Незалежності в центрі Києва 20 лютого 2014 року, коли загинули 48 людей.

Як передає "Суспільне", рішення у судовому процесі, який розпочався ще в 2016 році, ухвалив суд присяжних під головуванням Сергія Дячука. У залі були присутні тільки два обвинувачених - Олександр Маринченко та Сергій Тамтура.

Решта — заступник командира полку Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В'ячеслав Аброськін формально перебувають у розшуку після того, як були звільнені з-під варти та передані за обміном на окуповані території Донбасу в грудні 2019 року, задовго до законодавчого врегулювання процесу обміну.

В свою чергу, Тамтура та Маринченко, які теж були передані за обміном, на початку 2020 року повернулися до України, аби, як заявляли самі, довести свою невинуватість в суді. Спершу справу розглядали лише щодо них, а далі, коли в України прийняли закон про заочне розслідування, справу об'єднали і почали розглядати по п’яти "беркутівцях".

Так, Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Також у нього відібрано звання підполковника міліції. Аброськіна та Зінченка також визнано винними у вбивстві людей, але засуджено до 15 років тюрми з позбавленням звань сержантів та права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності, три роки.

Маринченка визнано винним у перевищенні службових повноважень із покаранням у вигляді п'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з правоохоронною діяльністю, строком на два роки. Втім, визначений термін вже відбув у слідчому ізоляторі. Водночас Тамтуру суд виправдав за всіма статтями обвинувачення.

Суд також надав дозвіл на затримання Аброськіна, Зінченка та Янішевського для забезпечення виконання покарання, а крім того, ухвалив рішення щодо виплат постраждалим у справі від 40 тисяч до 1 мільйона гривень морального відшкодування.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, і як повідомив після його оголошення адвокат Стефан Решко, на рішення щодо трьох його підзахисних він подаватиме апеляцію.

В свою чергу, прокурор Олексій Донський також заявив, що планує оскарження цього вироку в повному обсязі — і в питаннях кваліфікації, і в питаннях щодо окремих обвинувачень. За його словами, сторона обвинувачення наполягає, що групове скоєння злочину має передбачати відповідальність для усіх членів групи.

"Для нас дещо незрозуміла логіка: трьох осіб визнано винними у вбивстві, а Маринченка визнано винним у перевищенні влади і при цьому виправдано у вбивстві... Не настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивство, а хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії", - заявив Донський.

За словами прокурора, достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено, і цим критеріям, виходячи з наявних у справі доказів, повністю відповідають дії спецроти "беркутівців" 20 лютого 2014 року.