Суд в США не разрешил продать арестованную яхту российского олигарха Керимова: в чем причина

Суд Нью-Йорка отказал правительству Соединенных Штатов Америки в праве продать суперяхту Amadea, принадлежащую подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

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Об этом пишет Голос Америки.

Деньги от продажи яхты хотели передать Украине

Отмечается, что теперь американские налогоплательщики и дальше будут платить примерно 740 тысяч долларов в месяц за содержание и страхование 106-метровой яхты Amadea.

По мнению правительства, эти расходы "далеко не скромны" и граждане не должны оплачивать их, пока суд рассматривает вопрос о конфискации яхты в связи с применением американских санкций против РФ.

Стоимость яхты оценивается в 230 млн долларов. В мае 2022 года островное государство Фиджи конфисковало Amadea и позже передало ее Соединенным Штатам.

Правительство США хотело бы продать яхту и передать средства Украине, однако процедура усложнилась, когда другой российский миллиардер, не находящийся под санкциями США Эдуард Худайнатов заявил, что "Амадея" на самом деле принадлежит ему, поэтому яхта не подлежит конфискации, а весь процесс якобы является попыткой "воровства" его имущества.

В судебных документах Министерство юстиции США назвало Худайнатова "подставным лицом" для Керимова. В то же время Худайнатов это отрицает.

Сообщается, что судебная тяжба вокруг "Амадеи" может затянуться.

До завершения суда правительство США ежемесячно платит около 600 тысяч долларов за содержание яхты и 140 тысяч долларов за ее страхование.

Чтобы уменьшить эти расходы, правительство США запросило разрешение на продажу судна и конвертацию его стоимости в наличные деньги. Однако окружной суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что расходы по содержанию "Амадеи" не были "значительными".

"Чтобы оценить, являются ли издержки на содержание Amadea чрезмерными, суд не должен смотреть исключительно на общую сумму расходов на удержание в долларах, а должен в первую очередь рассмотреть, являются ли эти суммы больше, чем обычно, по сравнению с расходами на содержание других подобных яхт", - отметил судья в своем решении.

Правительство США не смогло доказать, что расходы соответствуют этому стандарту, постановил суд. Министерство юстиции имеет право подать апелляцию на это решение.

Яхта Медведчука перешла под флаг Украины

Арестованная яхта бывшего депутата Виктора Медведчука “Royal Romance” перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.

В марте АРМА начал процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.