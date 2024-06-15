Суд у США не дозволив продати арештовану яхту російського олігарха Керімова: у чому причина

Суд Нью-Йорка відмовив уряду Сполучених Штатів Америки у праві продати супер'яхту Amadea, яка належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

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Про це пише Голос Америки.

Гроші від продажу яхти хотіли передати Україні

Зазначається, що тепер американські платники податків і надалі сплачуватимуть приблизно 740 тисяч доларів на місяць за утримання та страхування 106-метрової яхти Amadea.

На думку уряду, ці витрати "далеко не скромні" і громадяни не повинні їх оплачувати, поки суд розглядає питання про конфіскацію яхти у зв'язку із застосуванням американських санкцій проти РФ.

Вартість яхти оцінюється у 230 млн доларів. У травні 2022 року острівна держава Фіджі конфіскувала Amadea і пізніше передала її Сполученим Штатам.

Уряд США хотів би продати яхту і передати кошти Україні, проте процедура ускладнилася, коли інший російський мільярдер, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що "Амадея" насправді належить йому, тому яхта не підлягає конфіскації, а увесь процес нібито є спробою "крадіжки" його майна.

У судових документах Міністерство юстиції США назвало Худайнатова "підставною особою" для Керімова. Водночас Худайнатов це заперечує.

Повідомляється, що судова тяганина навколо "Амадеї" може затягнутися.

До завершення суду уряд США щомісяця платить приблизно 600 тисяч доларів за утримання яхти і 140 тисяч доларів за її страхування.

Щоб зменшити ці витрати, уряд США запросив дозвіл на продаж судна та конвертацію його вартості в готівку. Однак окружний суд Південного округу Нью-Йорка постановив, що витрати на утримання "Амадеї" не були "значними".

"Щоб оцінити, чи є витрати на утримання Amadea надмірними, суд не повинен дивитися виключно на загальну суму витрат на утримання в доларах, а повинен в першу чергу розглянути, чи є ці суми більшими, ніж зазвичай, у порівнянні з витратами на утримання інших подібних яхт", - зазначив суддя у своєму рішенні.

Уряд США не зміг довести, що витрати відповідають цьому стандарту, постановив суд. Міністерство юстиції має право подати апеляцію на це рішення.

Яхта Медведчука перейшла під прапор України

Арештована яхта колишнього депутата Віктора Медведчука “Royal Romance» перейшла під прапор України та набула статус українського судна.

У березні АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.