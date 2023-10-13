В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

В пятницу, 13 октября, на заседании Радой безопасности Херсонской области было принято решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что состоялось очередное заседание Рады обороны области, где были приняты важные решения по безопасности граждан.

"Мы видим, что российский террор не прекращается. И только за прошедшие сутки вражеские удары унесли жизни двух человек. Шесть травмированных. Среди пострадавших - ребенок", - отметил Прокудин.

Он сообщил, что совместно с военными и правоохранителями было принято решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

Это Станислав, Широкая Балка, Александровка.

"Обращаюсь к жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией. Объективно оцените ситуацию. Позаботьтесь о безопасности. Собственной и близких", - подчеркнул Прокудин.

Он напомнил, что эвакуация и проживание на новом месте – бесплатные и посоветовал со всеми вопросами обращаться в контакт-центр 0800 101 102.

Заметим, за минувшие сутки, по данным Херсонской ОВА, противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Напомним, 14 сентября Рада обороны Херсонской области приняла решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает армия РФ.

Тогда речь шла, в частности, о Веселе, Бериславе, Новобериславе, Змиевке, Красном Маяке, Тягинке, Львове, Ольговке, Бургунке, Николаевке, Одрадокаменку, Милово, Качкаровку, Дудчаны, Новокаиры, Золотую Балку, Михайловку, Гавриловку, Осокоровку, Никольское, Понятиевку, Токаровку, Белозерку, Берегово, Огромное, Днепровское, Антоновку, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное.