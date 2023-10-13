На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми.

У п'ятницю, 13 жовтня, на засіданні Ради безпеки Херсонської області ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що відбулося чергове засідання Ради оборони області, де були прийняті важливі рішення задля безпеки громадян.

"Ми бачимо, що російський терор не припиняється. І лише минулої доби ворожі удари забрали життя двох людей. Шестеро травмованих. Серед постраждалих – дитина", - зауважив Прокудін.

Він повідомив, що спільно з військовими та правоохоронцями ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми.

Це Станіслав, Широка Балка, Олександрівка.

"Звертаюся до жителів. Будь ласка, не нехтуйте цією рекомендацією. Об’єктивно оцініть ситуацію. Подбайте про безпеку. Власну та близьких", - наголосив Прокудін.

Він нагадав, що евакуація і проживання на новому місці – безоплатні та порадив з усіма питаннями звертатися до контакт-центру 0800 101 102.

Зауважимо, за минулу добу, за даними Херсонської ОВА, противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Нагадаємо, 14 вересня Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

Тоді мова йшла, зокрема, про Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам'янку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник та Приозерне.