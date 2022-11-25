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Илон Маск объявил об "амнистии" всех заблокированных аккаунтов в Twitter
Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что социальная сеть обеспечит "общую амнистию" для приостановленных аккаунтов, начиная со следующей недели.
Об этом пишет Ruters.
Отмечается, что такое решение Маск принял после проведения опроса о том, стоит ли делать это для пользователей, которые не нарушали закон и не участвовали в вопиющем спаме.
В опросе, который Маск опубликовал в Twitter в среду, 72,4% из более 3,16 миллиона принявших участие проголосовали за возвращение тех, кто был заблокирован социальной платформой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Люди высказались", - написал новый владелец Twitter.
Он сообщил, что так называемая "амнистия" начнется на следующей неделе.
Ранее новый владелец Twitter разблокировал аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа.
Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.
Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.
Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.
Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.