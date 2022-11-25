Илон Маск объявил об "амнистии" всех заблокированных аккаунтов в Twitter

Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что социальная сеть обеспечит "общую амнистию" для приостановленных аккаунтов, начиная со следующей недели.

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Об этом пишет Ruters.

Отмечается, что такое решение Маск принял после проведения опроса о том, стоит ли делать это для пользователей, которые не нарушали закон и не участвовали в вопиющем спаме.

В опросе, который Маск опубликовал в Twitter в среду, 72,4% из более 3,16 миллиона принявших участие проголосовали за возвращение тех, кто был заблокирован социальной платформой.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

"Люди высказались", - написал новый владелец Twitter.

Он сообщил, что так называемая "амнистия" начнется на следующей неделе.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

Ранее новый владелец Twitter разблокировал аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.