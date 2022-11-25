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Ілон Маск оголосив про "амністію" всіх заблокованих акаунтів у Twitter
Мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що соціальна мережа забезпечить "загальну амністію" для призупинених облікових записів, починаючи з наступного тижня.
Про це пише Ruters.
Зазначається, що таке рішення Маск прийняв після проведення опитування щодо того, чи варто робити це для користувачів, які не порушували закон і не брали участі в кричущому спамі.
В опитуванні, яке Маск опублікував у Twitter у середу, 72,4% із понад 3,16 мільйона користувачів, які взяли участь, проголосували за повернення тих, хто був заблокованийплатформою соціальних мереж.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Люди висловилися", — написав новий власник Twitter.
Він повідомив, що так звана "амністія" почнеться наступного тижня.
Раніше новий власник Twitter розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.
Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.
Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.
Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.
Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.