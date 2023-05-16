Илон Маск приобрел новую компанию

Американский миллиардер Илон Маск впервые после приобретения Twitter в прошлом году совершил новую покупку. В этот раз бизнесмен приобрел стартап для подбора технических талантов под названием Laskie. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников, соглашение о покупке Laskie было недавно заключено. Цену, по которой Илон Маск приобрел стартап, не называют, однако не скрывают, она могла составить "десятки миллионов долларов".

Также пока не раскрывают детали о том, как Илон Маск планирует интегрировать Laskie в свой холдинг.

Американский стартап Laskie был основан в 2021 году в Сан-Франциско.

Напомним, Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. В своем первом обращении к сотрудникам заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Кроме того, Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить свыше 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это предполагалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

Недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.

В мае Илон Маск сообщил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter .

На следующий день стало известно, что генеральным директором Twitter назначили бывшую топ-менеджерку компании NBCUniversal Линду Яккарино.