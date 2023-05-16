Ілон Маск придбав нову компанію

Американський мільярдер Ілон Маск вперше після придбання Twitter минулого року здійснив нову покупку. Цього разу бізнесмен придбав стартап для підбору технічних талантів під назвою Laskie. Про це повідомило агентство Bloomberg.

За інформацією джерел, угода про покупку Laskie була нещодавно укладена. Ціну, за якою Ілон Маск придбав стартап, не називають, проте не приховують, вона могла становити "десятки мільйонів доларів".

Також поки що не розкривають деталі щодо того, як Ілон Маск планує інтегрувати Laskie у свій холдинг.

Американський стартап Laskie був заснований у 2021 році в Сан-Франциско.

Нагадаємо, Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів в листопаді минулого року. У своєму першому зверненні до співробітників заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Крім того, Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Нещодавно Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів.

В травні Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter.

Наступного дня стало відомо, що генеральною директоркою Twitter призначили колишню топменеджерку компанії NBCUniversal Лінду Яккаріно.