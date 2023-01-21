Twitter сократил 80% сотрудников с приходом Маска - СМИ

Twitter уволил около 80% своих сотрудников после того, как Илон Маск приобрел соцсеть. В компании остается около 1300 сотрудников.

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Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные внутренних записей Twitter.

По данным телеканала, до прихода Маска штат компании насчитывал около 7,5 тыс. сотрудников. Сейчас в Twitter работает менее 550 штатных инженеров. Один из бывших инженеров компании считает, что компании будет трудно поддерживать службу, добавляя новые функции.

Также сообщается, что к работе социальной сети Маск привлек около 130 человек из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX и The Boring Co.

Внутренние записи показывают, что есть также около 1400 неработающих сотрудников Twitter, которые все еще получают зарплату, но больше не ожидают возвращения к выполнению своих старых обязанностей.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitterпосле покупки компанииза 44 млрд долларовзаявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег. Позже Маск заверил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Incрешили уволитьсяпосле того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.