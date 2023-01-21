Twitter скоротив 80% співробітників з приходом Маска - ЗМІ

Twitter звільнив близько 80% своїх співробітників після того, як Ілон Маск придбав соцмережу. У компанії залишається білизько 1300 співробітників.

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Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на дані внутрішніх записів Twitter.

За даними телеканалу, до приходу Маска штат компанії нараховував близько 7,5 тис. співробітників. Зараз у Twitter працює менше ніж 550 штатних інженерів. Один з колишніх інженерів компанії вважає, що компанді буде важко підтримувати службу, додаючи нові функції.

Також повідомляється, що до роботи соціальної мережі Маск залучив близько 130 осіб з інших своїх компаній, включаючи Tesla, SpaceX і The Boring Co.

Внутрішні записи показують, що є також близько 1400 непрацюючих співробітників Twitter, які все ще отримують зарплату, але більше не очікують на повернення до виконання своїх старих обов'язків.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей. Пізніше Маск запевнив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкротство.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter, після того, як власником соцмережі став Маск.