Метро на Троещину: в КГГА отчитались о ходе строительства (ФОТО)

В Киеве на перегоне между станциями "Залив Десенко" и "Радужная" на территории Русановских садов продолжаются работы по обустройству конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что в настоящее время уже обустроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, идет устройство железобетонных свай тоннеля.

"Это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас продолжаются активные работы. Сейчас здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры до разворотного кольца трамвая (по направлению к ул. Оноре де Бальзака). Сейчас осуществляются следующие работы: исправление профиля путей трамвая, мощение межпутевого пространства железобетонными плитами, устройство конструкций дорожной одежды вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи.

Соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта на этом участке позволит уменьшить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.

Напомним, что в прошлом году во исполнение решения Рады обороны Киева было обеспечено функционирование в ограниченном режиме сооружений мостового перехода, а именно: обеспечение надлежащей транспортной связи правобережной и левобережной части города, организован пропуск специализированного, технологического и общественного транспорта в условиях мер безопасности связанных с введением военного положения.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планируют полностью запустить в сентябре.

По его словам, строительство путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Киеве планируется завершить также в сентябре, а в мае откроют движение для транспорта.

5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Окружной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Общая протяженность трех новых участков – 3 км. Начали их строить с 2016 года.

Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.

Кроме того, 20 декабря в Киеве открыли движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

А 1 декабря в Киеве открыли проезд недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, соединяющим Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.