Метро на Троєщину: у КМДА прозвітували про хід будівництва (ФОТО)

У Києві на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів тривають роботи з облаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладення.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що наразі вже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.

"Це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи. Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. Оноре де Бальзака). Наразі здійснюються такі роботи: виправлення профілю колій трамвая, мощення міжколійного простору залізобетонними плитами, влаштування конструкцій дорожнього одягу вздовж трамвайних колій і будівництво підпірних стін", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці, розбирання колій і залізничної платформи та влаштування паль тунелю в межах земляного насипу.

З’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

Нагадаємо, що минулого року на виконання рішення Ради оборони Києва було забезпечено функціонування в обмеженому режимі споруд мостового переходу, а саме: забезпечення належного транспортного зв’язку правобережної та лівобережної частини міста, організовано пропуск спеціалізованого, технологічного та громадського транспорту в умовах безпекових заходів, пов’язаних із запровадженням воєнного стану.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планують повністю запустити у вересні.

За його словами, будівництво шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Києві планують завершити також у вересні, а в травні відкриють рух для транспорту.

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Почали їх будувати з 2016 року.

Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

Крім того, 20 грудня у Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

А 1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.