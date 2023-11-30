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На границе Украины и Словакии 1 декабря заблокируют один из пунктов пропуска
Словацкие перевозчики завтра, 1 декабря, планируют заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной. Грузовики с коммерческими товарами будут пропускать по 4 автомобиля в час.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"1 декабря 2023 с 16.00 Союз перевозчиков Словакии планирует заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска «Вишнее Немецкое», смежном с украинским пунктом пропуска «Ужгород»", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
При этом перевозка гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будет.
Водителей просят учесть возможные усложнения движения.
Словацкие перевозчики будут блокировать границу с Украиной
Напомним, с 1 декабря словацкие перевозчики начнут блокировать ЧП "Вышнее Немецкое – Ужгород". Соответствующее решение было принято Союзом автомобильного транспорта Словакии (UNAS).
UNAS выразил поддержку польским митингующим и требует возврата разрешений на грузоперевозки для украинских транспортных компаний.
"UNAS станет на границе, чтобы спасти словацкий транспорт. Для сохранения тысяч рабочих мест в транспорте и логистике. Для компаний, которые строились годами, а сейчас вот-вот упадут. Каждый, кого коснулась эта судьба, кто неравнодушен к состоянию нашего транспорта и экономики, или просто поддерживает нас, мог бы стать рядом с нами", – отметили в объединении.
16 ноября, напомним, его активисты вышли на "тестовую" акцию протеста в "Вышнем Немецком". В организации при этом заявили, что если Евросоюз не повлияет на ситуацию, они полностью перекроют границу. 21 ноября она снова заблокировала этот КПП, но уже утром следующего дня его было разблокировано .