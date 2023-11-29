Словацькі перевізники визначилися з часом початку блокування кордону з Україною

Спілка автоперевізників Словаччини вирішила розпочати анонсоване раніше блокування пункту пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород" з 15:00 п'ятниці, 1 грудня. Як йдеться у повідомленні об'єднання, відповідну заявку було подано до Міністерства транспорту Словаччини 29 листопада.

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"Метою протесту є приєднання до перевізників із Польщі, які свої прикордонні переходи блокують уже чотири тижні. Не можемо залишити їх самих у боротьбі, яка з початком протесту у Словаччині стає боротьбою спільною", - сказано в ньому.

Словацькі далекобійники, так само як і польські, вимагають негайно скасувати угоду про "транспортне безвіз" України з Євросоюзом, яка, на їхню думку, має руйнівний вплив на транспортний ринок Словаччини, так само як і інших сусідніх з Україною країн.

Водночас в асоціації запевнили, що блокада жодним чином не обмежуватиме перевезення гуманітарних товарів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених (свіжих) товарів: цей транспорт перетинатиме кордон без обмежень. Фури ж із комерційними вантажами пропускатимуться в обсязі чотири штуки на годину.

"Наш протест є недвозначним висловлюванням наших тверджень про те, що Словаччина, яка життєво залежить від автотранспорту, повинна захищати цю галузь та її компанії. Угода з ЄС була прийнята з метою допомогти Україні під час війни. Як видно у повних вантажівках на наших дорогах, в них немає товарів, які були б гуманітарними, військовими чи забезпечували б продовольчу безпеку", - заявляють у UNAS.

На її думку, ЄС уклав цю угоду з Україною, можливо, і з добрими намірами, проте без аналізу впливу на ринки сусідніх країн з Україною. Проте мета цього кроку, як вважають в асоціації, з допомоги у доставці в Україну зерна, палива та їжі перетворилася на "заробіток для українського олігархату".

"UNAS стане на кордоні, щоб врятувати словацький транспорт. Для збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. Для компаній, які будувалися роками, а зараз ось-ось впадуть. Кожен, кого торкнулася ця доля, хто небайдужий до стану нашого транспорту та економіки, або просто підтримує нас, міг би стати поруч із нами", - зазначили в об'єднанні.

16 листопада, нагадаємо, його активісти вийшли на "тестову" акцію протесту у "Вишньому Німецькому". В організації при цьому заявили, що якщо Євросоюз не вплине на ситуацію, вони повністю перекриють кордон. 21 листопада вона знову заблокувала цей КПП, але вже вранці наступного дня його було розблоковано.

Страйк польських перевізників на кордоні

Нагадаємо, що з 6 листопада представники польських перевізників заблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".

Їхньою вимогою також є повернення до дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, що діяла до укладання угоди з ЄС. На даний момент дію цього документа продовжено до кінця червня 2024 року.

Хоча Мінінфраструктури України ще на початку акції відмовилося навіть обговорювати можливість виконання цієї умови, спроби переговорів на різних рівнях щодо вирішення ситуації робилися, хоча поки не привели до результату.

З 23 листопада блокування руху фур розпочалося й у пункті пропуску "Медика - Шегині": там акцію почали представники польського руху "Ошукане село". Спершу протест тривав лише частину дня, проте з 27 листопада він став цілодобовим. У свою чергу, польські перевізники планують заблокувати ще два КПП - "Мальховіце - Нижанковичі" та "Зосин - Устилуг".