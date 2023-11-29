Словацкие перевозчики определились со временем начала блокировки границы с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии решил приступить к анонсированной ранее блокировке пункта пропуска "Вышнее Немецкое - Ужгород" с 15:00 пятницы, 1 декабря. Как говорится в сообщении объединения, соответствующая заявка была подана в Министерство транспорта Словакии 29 ноября.

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"Целью протеста является присоединение к перевозчикам из Польши, которые свои погранпереходы блокируют уже четыре недели. Не можем оставить их одних в борьбе, которая с началом протеста в Словакии становится борьбой общей", - сказано в нем.

Словацкие дальнобойщики, так же как и польские, требуют немедленно отменить соглашение о "транспортном безвизе" Украины с Евросоюзом, которое, по их мнению, оказывает разрушительное воздействие на транспортный рынок Словакии, равно как и других соседних с Украиной стран.

В то же время в ассоциации заверили, что блокада никоим образом не будет ограничивать перевозку гуманитарных товаров, военной помощи, живых животных, топлива и охлажденных (свежих) товаров: этот транспорт будет пересекать границу без ограничений. Фуры же с коммерческими грузами будет пропускаться в объеме четыре штуки в час.

"Наш протест является недвусмысленным выражением наших утверждений о том, что Словакия, которая жизненно зависит от автотранспорта, должна защищать эту отрасль и ее компании. Соглашение с ЕС было принято с целью помочь Украине во время войны. Как видно в полных грузовиках на наших дорогах, в них нет товаров, которые были бы гуманитарными, военными или обеспечивали бы продовольственную безопасность", - заявляют в UNAS.

По их мнению, ЕС заключил это соглашение с Украиной, возможно, и с благими намерениями, однако без анализа влияния на рынки соседних с Украиной стран. Однако цель этого шага, как считают в ассоциации, из помощи в доставке в Украину зерна, топлива и еды превратилась в "заработок для украинского олигархата".

"UNAS встанет на границе, чтобы спасти словацкий транспорт. Для сохранения тысяч рабочих мест в транспорте и логистике. Для компаний, которые годами строили, а сейчас вот-вот рухнут. Каждый, кого коснулась эта судьба, кто неравнодушен к состоянию нашего транспорта и экономики, или просто поддерживает нас, мог бы встать рядом с нами", - заключили в объединении.

16 ноября, напомним, его активисты вышли вышли на "тестовую" акцию протеста в "Вышнем Немецком". В организации при этом заявили, что если Евросоюз не повлияет на ситуацию, они перекроют границу полностью. 21 ноября она снова заблокировала этот КПП, но уже утром следующего дня он был разблокирован.

Забастовка польских перевозчиков на границе

Напомним, что с 6 ноября представители польских перевозчиков заблокировали движение грузовиков через пункты пропуска "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Их требованием также является возврат к разрешительной системе пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшей до заключения соглашения с ЕС. На данный момент действие этого документа продлено до конца июня 2024 года.

Хотя Мининфраструктуры Украины еще в начале акции отказалось даже обсуждать возможность выполнения этого условия, попытки переговоров на разных уровнях по разрешению ситуации предпринимались, хотя пока не привели к результату.

С 23 ноября блокировка движения фур началась и на пункте пропуска "Медыка - Шегини": там акцию начали представители польского движения "Обманутое село". Сперва протест длился лишь часть дня, однако с 27 ноября он стал круглосуточным. В свою очередь, польские перевозчики планируют заблокировать еще два КПП – "Мальховице – Нижанковичи" и "Зосин - Устилуг".