На кордоні України та Словаччини 1 грудня заблокують один з пунктів пропуску

Словацькі перевізники завтра, 1 грудня, планують заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород" на кордоні з Україною. Вантажівки з комерційними товарами будуть пропускати по 4 авто на годину.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"1 грудня 2023 року з 16.00 Спілка перевізників Словаччини планує заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину.

При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде.

Водіїв просять врахувати можливі ускладнення руху.

Словацькі перевізники блокуватимуть кордон з Україною

Нагадаємо, з 1 грудня словацькі перевізники розпочнуть блокувати ПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород". Відповідне рішення ухвалив Союз автомобільного транспорту Словаччини (UNAS).

UNAS висловив підтримку польським мітингувальникам та вимагає повернення дозволів на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

"UNAS стане на кордоні, щоб врятувати словацький транспорт. Для збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. Для компаній, які будувалися роками, а зараз ось-ось впадуть. Кожен, кого торкнулася ця доля, хто небайдужий до стану нашого транспорту та економіки, або просто підтримує нас, міг би стати поруч із нами", - зазначили в об'єднанні.

16 листопада, нагадаємо, його активісти вийшли на "тестову" акцію протесту у "Вишньому Німецькому". В організації при цьому заявили, що якщо Євросоюз не вплине на ситуацію, вони повністю перекриють кордон. 21 листопада вона знову заблокувала цей КПП, але вже вранці наступного дня його було розблоковано.