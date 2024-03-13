Польские фермеры обещают пропустить все грузовики на одном из пунктов пропуска

13 марта польские фермеры, протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, пообещали временно разблокировать его и пропустить все застрявшие там грузовики. Они назвали это "жестом доброй воли".

Об этом пишет Reuters.

"Это жест от нас к украинским водителям, чтобы они могли вернуться к своим семьям и своей стране, которая все еще находится в сложной ситуации, посреди войны, вынуждена противостоять России", — рассказал лидер протестующих Войцех Лось.

Однако, по его словам, это не означает прекращения протестов.

Издание пишет, что около 15:00 должна была состояться пресс-конференция на пункте пропуска "Дорогуск", после чего его временно разблокируют.

Пока неизвестно, как долго переход будет оставаться разблокированным. Фермеры протестуют на границе с февраля после предварительных препятствий грузовикам.

Сообщается, что в другом месте польские фермеры заявили, что будут блокировать пересечение границы своей страны со Словакией в Чизном с пятницы до конца марта. Планируют пропускать один грузовик в час.

Фермеры сообщили, что это произошло потому, что они обнаружили, что украинская и российская сельскохозяйственная продукция поступает в Польшу через Словакию, которая также является страной ЕС. Поэтому фермеры планировали заблокировать два пункта пропуска на границе со Словакией.

Несмотря на то, что в минувшую субботу премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с фермерами пообещал сократить избыток зерна на внутреннем рынке, но лидеры профсоюзов заявили, что продолжат свои протесты.

Фермеры в Польше и во всем Европейском Союзе призывают изменить ограничения, наложенные на них в соответствии с планом ЕС "Зеленое соглашение" по борьбе с изменением климата, а также повторно ввести таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, отмененных после того, как Россия вторжение в 2022 году.

Польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения"

Напомним, Польша начала неофициальные переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен относительно того, чтобы некоторые положения "Зеленого соглашения" не применялись в Польше, и страна получила некоторые исключения, как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, ближайший к Украине.

Однако польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения", импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы до стола", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Корчева - Краковец"

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" .

13 марта в 10:00 по варшавскому времени протестующие снова начали акции протеста и блокировку грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец".

Вместе с тем движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.