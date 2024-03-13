ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Транспорт
Дата публикации

Польские фермеры обещают пропустить все грузовики на одном из пунктов пропуска

Польские фермеры обещают пропустить все грузовики на одном из пунктов пропуска
Польские фермеры обещают пропустить все грузовики в одном из пунктов пропуска. Фото: Wyborcza.pl/скриншот

13 марта польские фермеры, протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, пообещали временно разблокировать его и пропустить все застрявшие там грузовики. Они назвали это "жестом доброй воли".

Об этом пишет Reuters.

"Это жест от нас к украинским водителям, чтобы они могли вернуться к своим семьям и своей стране, которая все еще находится в сложной ситуации, посреди войны, вынуждена противостоять России", — рассказал лидер протестующих Войцех Лось.

Однако, по его словам, это не означает прекращения протестов.

Издание пишет, что около 15:00 должна была состояться пресс-конференция на пункте пропуска "Дорогуск", после чего его временно разблокируют.

Пока неизвестно, как долго переход будет оставаться разблокированным. Фермеры протестуют на границе с февраля после предварительных препятствий грузовикам.

Сообщается, что в другом месте польские фермеры заявили, что будут блокировать пересечение границы своей страны со Словакией в Чизном с пятницы до конца марта. Планируют пропускать один грузовик в час.

Фермеры сообщили, что это произошло потому, что они обнаружили, что украинская и российская сельскохозяйственная продукция поступает в Польшу через Словакию, которая также является страной ЕС. Поэтому фермеры планировали заблокировать два пункта пропуска на границе со Словакией.

Несмотря на то, что в минувшую субботу премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с фермерами пообещал сократить избыток зерна на внутреннем рынке, но лидеры профсоюзов заявили, что продолжат свои протесты.

Фермеры в Польше и во всем Европейском Союзе призывают изменить ограничения, наложенные на них в соответствии с планом ЕС "Зеленое соглашение" по борьбе с изменением климата, а также повторно ввести таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, отмененных после того, как Россия вторжение в 2022 году.

Польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения"

Напомним, Польша начала неофициальные переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен относительно того, чтобы некоторые положения "Зеленого соглашения" не применялись в Польше, и страна получила некоторые исключения, как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, ближайший к Украине.

Однако польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения", импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы до стола", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Корчева - Краковец"

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" .

13 марта в 10:00 по варшавскому времени протестующие снова начали акции протеста и блокировку грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец".

Вместе с тем движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться  беспрепятственно.

Автор:
Татьяна Гойденко