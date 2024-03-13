Польські фермери обіцяють пропустити всі вантажівки на одному з пунктів пропуску

13 березня польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, пообіцяли тимчасово розблокувати його і пропустити усі вантажівки, які там застрягли. Вони назвали це "жестом доброї волі".

Про це пише Reuters.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, посеред війни, змушена протистояти Росії", — розповів лідер протестувальників Войцех Лось.

Однак, за його словами, це не означає припинення протестів.

Видання пише, що близько 15:00 години повинна була відбутися прес-конференція на пункті пропуску "Дорогуськ", після чого його тимчасово розблокують.

Наразі невідомо, як довго перехід залишатиметься розблокованим. Фермери протестують на кордоні з лютого після попередніх перешкод вантажівками.

Повідомляється, що в іншому місці польські фермери заявили, що блокуватимуть перетин кордону своєї країни зі Словаччиною в Чизному з п’ятниці до кінця березня. Планують пропускати одну вантажівку на годину.

Фермери повідомили, що це сталося через те, що вони виявили, що українська та російська сільськогосподарська продукція надходить до Польщі через Словаччину, яка також є країною ЄС. Тому фермери планували заблокувати два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.

Попри те, що минулої суботи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на переговорах з фермерами пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку, але лідери профспілок заявили, що продовжать свої протести.

Фермери в Польщі та в усьому Європейському Союзі закликають змінити обмеження, накладені на них згідно з планом ЄС "Зелена угода" щодо боротьби зі зміною клімату, а також повторно запровадити митні збори на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які були скасовані після того, як Росія вторгнення в 2022 році.

Польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди"

Нагадаємо, Польща розпочала неофіційні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо того, щоб деякі положення "Зеленої угоди" не застосовувалися в Польщі, і країна отримала деякі винятки, як великий сільськогосподарський ринок Європи, що є найближчим до України.

Однак польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди", імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого, обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

Польські протестувальники розблоковували пункту пропуску "Корчова – Краківець"

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець".

13 березня о 10:00 за варшавським часом протестувальники знову розпочали акції протесту і блокування вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець".

Разом з тим, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.