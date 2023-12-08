Румыния запустила ночную навигацию по Сулинскому гирлу Дуная: это позволит нарастить украинский экспорт

Румыния запустила ночную навигацию по Сулинскому гирлу Дуная. Об этом сообщил после третьей встречи в Румынии по вопросам наращивания экспортной способности для украинских портов вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Возвращаемся с решением о ночной навигации на канале Сулина. Она уже заработала. Ожидаем от румынских коллег обеспечение необходимым количеством лоцманов. В таком случае выйдем на 4 миллиона тонн экспортной способности в месяц", - отметил он.

Фото: Facebook/Александр Кубраков

Чиновник также сообщил, что по результатам января-ноября этого года общие объемы перевалки через украинские порты на Дунае составили около 30 миллионов тонн.

Кроме того, продолжается работа по увеличению мощности железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска в четырехстороннем формате: Румыния – США – Европейская комиссия – Украина с участием Молдовы.

Два ключевых вопроса, по которым она ведется - это согласование пилотного проекта по запуску грузовиков в пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус", а также "зеленый коридор" через пункты пропуска "Рени - Джурдлешты - Галац" между Украиной, Молдовой и Румынией.

Как отметил Кубраков, в ноябре Украина приступила к ремонтным работам на пункте пропуска "Рени", чтобы создать там условия для совместного контроля с Молдовой. До апреля 2024 года планируется завершить эти работы и запустить совместный контроль.

Напомним, что как сообщала ранее румынская сторона, ночная навигация по Сулинскому каналу, которая призвана увеличить мощность транзита зерна с более чем 2 миллионов тонн в месяц до почти 4, должна была заработать еще в октябре.

Отметим, что Сулинское гирло является средним из трех основных проливов дельты Дуная и главным судоходным проливом на территории Румынии. Оно пролегает между городами Тулча и Сулина и на большей части длины представляет собой искусственный канал, образованный в результате спрямления и углубления русла реки.

Прохождение по этому каналу является альтернативным Килийскому устью, служащему границей между Румынией и Украиной, путем к украинским портам Рени и Измаил, которые периодически подвергаются российским атакам ударными дронами. Последняя такая произошла накануне, 8 декабря.