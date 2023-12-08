Румунія запустила нічну навігацію Сулінським гирлом Дунаю: це дозволить наростити український експорт

Румунія запустила нічну навігацію Сулінським гирлом Дунаю. Про це повідомив за після третьої зустрічі у Румунії з питань нарощення експортної спроможності для українських портів віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Повертаємося з рішенням про нічну навігацію на каналі Суліна. Вона вже запрацювала. Очікуємо від румунських колег забезпечення необхідною кількістю лоцманів. В такому разі вийдемо на 4 мільйона тонн експортної спроможності на місяць", - зазначив він.

Фото: Facebook/Александр Кубраков

За словами чиновника, за результатами січня-листопада цього року загальні обсяги перевалки через українські порти на Дунаї склали майже 30 мільйонів тонн.

Крім цього, продовжується робота над збільшенням потужності залізничних та автомобільних пунктів пропуску у чотирьосторонньому форматі: Румунія – США – Європейська комісія – Україна за участі Молдови.

Два ключових питаннях, над якими вона йде – це погодження пілотного проєкту з запуску вантажівок у пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус", а також "зелений коридор" через пункти пропуску "Рені – Джурдлешти – Галац" між Україною, Молдовою та Румунією.

Як зазначив Кубраков, у листопаді Україна розпочала ремонтні роботи на пункті пропуску "Рені", аби створити там умови для спільного контролю з Молдовою. До квітня 2024 року планується завершити ці роботи та запустити спільний контроль.

Нагадаємо, що як повідомляла раніше румунська сторона, нічна навігація Сулінським каналом, що має підвити потужність транзиту зерна з понад 2 мільйонів тонн на місяць до майже 4, повинна була запрацювати в жовтні.

Сулінське гирло є середньою з трьох основних проток дельти Дуная і головною судноплавною протокою на території Румунії. Воно пролягає між містами Тулча та Суліна і на більшості довжини являє собою штучний канал, утворений в результаті випрямлення і поглиблення русла річки.

Проходження цим каналом є альтернативним Кілійському гирлу, яке слугує кордоном між Румунією та Україною, шляхом до українських портів Рені та Ізмаїл, які періодично зазнають російських атак ударними дронами. Остання така відбулася напередодні, 8 грудня.