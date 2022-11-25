Через війну понад 15 тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісті вже понад 15 тисяч людей.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Гаазька організація, створена після балканських воєн 1990-х років, відкрила офіс у Києві в липні, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти людей.

Програмний директор ICMP у Європі Метью Холлідей сказав, що невідомо, скільки людей було примусово переміщено, утримуються під вартою в Росії, живі та розлучені зі своїми родинами, чи померли та були поховані у тимчасових могилах.

Процес розслідування зниклих безвісти в Україні триватиме роками навіть після припинення бойових дій, сказав Голлідей.. Цифра в 15 000 є консервативною, якщо врахувати, що лише в місті Маріуполь, за оцінками влади, близько 25 000 людей або загинули, або зникли безвісти.

"Цифри величезні, а виклики, з якими стикається Україна, вражаючі. Крім того, вони також ведуть триваючу війну проти Російської Федерації", – сказав Холідей.

За його словами, зберігаючи зразки ДНК у базі даних і шукаючи збіги з родичами, ICMP виявив понад 27 000 із 40 000 осіб, які вважаються зниклими безвісти під час конфліктів у колишній Югославії.

У Києві ICMP почав збирати зразки ДНК і нарощує потенціал для багаторічного процесу, який також допоможе прокурорам побудувати справи про військові злочини.

"Те, що зараз є ключовим, — це вжити всіх правильних заходів, щоб гарантувати ідентифікацію якомога більшої кількості осіб", — сказав Холлідей.

Він підкреслив, що переважна більшість зниклих безвісти, тих, хто помер, є жертвами військових злочинів, і винні мають нести відповідальність.

Зазначимо, в областях України працюють регіональні центри Уповноваженого зі зниклих безвісти , з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.