Через війну збитки в культурі становлять 7 млрд доларів – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що через війну сфера культури зазнала збитків в розмірі майже 7 млрд доларів.

Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Збитки у сфері культури ми оцінюємо наразі приблизно у 7 млрд доларів. І це не тільки через бомбування, а взагалі втрату доходів і всього іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, то завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися в сфері культури", - сказав Ткаченко.

Ткаченко також зазначив, що важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні, оскільки, на його думку, люди потребують культури: є збільшення на 10% відвідуваності культурних подій впродовж війни порівняно з 2021 роком з 50% до 60%.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Росія завдала збитків українській інфраструктурі на 143,8 млрд доларів. Зокрема, сума збитків від руйнувань житлового фонду — на рівні 53,6 млрд, на другому місці — сфера інфраструктури (36,2 млрд доларів). Також 3170 освітніх закладів постраждали впродовж останнього року.