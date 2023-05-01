Чи буде пляжний сезон у Миколаївській області: відповідь ОВА

У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря і лісів заборонять через загрозу мін. Водночас внутрішні водойми будуть доступні для відпочинку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу.

"Ліси, які були на лінії зіткнення вони будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були під окупацією і там не було обстрілів, вони будуть дозволені для відпочинку. Доступ до пляжів Чорного моря військові не дадуть через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку", - зазначив він.

За його словами, наразі триває відпрацювання локацій, які будуть використовуватися для фізичної та психологічної реабілітації, куди будуть запрошувати і мешканців з сусідніх регіонів.

Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала й продовжує атакувати Миколаївську область ракетами та безпілотниками. Зокрема, під обстріли ворога часто потрапляє узбережжя Очаківської громади.