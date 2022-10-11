Киян просять обмежити планові відвідування лікарень

Київська міська влада закликала містян обмежити планові відвідування медичних закладів, аби не наражати себе на небезпеку.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Під час повітряної тривоги медичний персонал і пацієнти амбулаторних закладів мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", - йдеться у повідомленні.

Киян просять не наражатися зайвий раз на небезпеку.

"У разі екстрених випадків – усю необхідну допомогу кожен мешканець отримає вчасно та в повному обсязі", - підкреслили в КМДА.

Там нагадали, що цілодобову пораду лікаря в Києві можна отримати за телефоном: 044-235-01-01.

Зазначимо, раніше міська влада Києва закликала киян повернутися до носіння масок у публічних місцях через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.