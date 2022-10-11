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Киян просять обмежити планові відвідування лікарень
Київська міська влада закликала містян обмежити планові відвідування медичних закладів, аби не наражати себе на небезпеку.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Під час повітряної тривоги медичний персонал і пацієнти амбулаторних закладів мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", - йдеться у повідомленні.
Киян просять не наражатися зайвий раз на небезпеку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У разі екстрених випадків – усю необхідну допомогу кожен мешканець отримає вчасно та в повному обсязі", - підкреслили в КМДА.
Там нагадали, що цілодобову пораду лікаря в Києві можна отримати за телефоном: 044-235-01-01.
Зазначимо, раніше міська влада Києва закликала киян повернутися до носіння масок у публічних місцях через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.