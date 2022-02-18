Миграционная служба заявляет об отсутствии ажиотажа с оформлением загранпаспортов на фоне угрозы вторжения РФ

Государственная миграционная служба заявляет об отсутствии ажиотажа с оформлением украинцами паспортов для выезда за границу, несмотря на рост числа заявлений вдвое в последние полтора месяца относительно того же периода 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В последнее время в средствах массовой информации Украины распространяется информация о том, что граждане Украины массово оформляют паспорта для выезда за границу – якобы ажиотаж начался после начала эвакуации граждан других стран из Украины из-за роста угрозы со стороны Российской Федерации", — сказано в нем.

Отмечается, что в ведомстве проанализировали ситуацию с количеством оформленных загранпаспортов в период с 1 января по 15 февраля 2022 года с данными по аналогичным периодам 2019, 2020 и 2021 годов.

"Как видим из графика, ажиотажа на получение паспортов граждан Украины для выезда за границу не наблюдается. Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период до пандемии коронавируса Covid-19 в Украине", — указали в службе.

По данным ГМС, с 1 января по 15 февраля было принято почти 325 тысяч заявлений, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Но в то же время это количество на 15,5% меньше, чем в 2020 году, и на 38% меньше, чем в 2019 году. В ведомстве призывают "не распространять непроверенные данные" и обращаться за информацией к официальным источникам.

Отметим также, что, как сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Киевгорадминистрации по цифровой трансформации Петр Оленич, в столице не фиксируется массовый выезд граждан.

"Аналитика гасит панику. Количество выездов из Киева за последние три дня – 715 тысяч. За аналогичный период прошлой недели – 705 тысяч. По заездам ситуация зеркальная. Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы", — заявил он.

По словам чиновника, речь идет о данных, полученных с 256 камер наблюдения, установленных на всех въездах и выездах из Киева.

Напомним также, что последний опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в середине февраля, показал, что уверенность украинцев в полномасштабном вторжении России самая низкая за последний год.

Отметим, что ранее множество стран, включая США и страны Западной Европы, призвали своих граждан покинуть Украину из-за вероятности скорого полномасштабного военного вторжения со стороны России, которую украинские власти в последние недели публично отрицают.