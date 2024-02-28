Молдова продовжила надання тимчасового захисту переселенцям з України до березня 2025 року

Термін надання тимчасового захисту вимушеним переселенцям з України буде подовжено ще на один рік – до 1 березня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті уряду Молдови.

Зазначається, що документ, який посвідчує особу бенефіціара тимчасового захисту, також буде автоматично продовжено. Відповідне рішення було схвалено виконавчою владою, щоб забезпечити стабільність та безпеку українцям, які знайшли прихисток в Молдові.

Заяву про надання тимчасового захисту можуть подати до 1 березня 2024 року ті українці, хто перебуває в країні, а також громадяни України, які прибудуть до Республіки Молдова після цієї дати, до 1 березня 2025 року.

"Метою проєкту є надання соціальної допомоги бенефіціарам тимчасового захисту та фінансової підтримки залежно від встановлених критеріїв уразливості. При цьому особи, яким буде надано тимчасовий захист, матимуть право працювати на території Республіки Молдова без отримання права тимчасового проживання з метою роботи", - йдеться в повідомленні уряду.

Наразі на території Республіки Молдова перебувають понад 116 тисяч осіб, переміщених з України. Майже 39 тисяч осіб стали на облік для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч осіб уже отримали документи, що засвідчують особу.

Хто може отримати тимчасовий захист у Республіці Молдова

У Республіці Молдова право на тимчасовий захист мають такі категорії осіб:

a) громадяни України, які проживають в Україні до 24 лютого 2022 року;

b) громадяни України, які проживали в Республіці Молдова до 24 лютого 2022 року;

c) особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які були бенефіціарами міжнародного захисту або еквівалентного національного захисту в Україні до 24 лютого 2022 року та які не можуть безпечно повернутися до своєї країни чи регіону походження;

d) члени сімей будь-якої з груп осіб, зазначених у пунктах а), b), с).

У зв'язку з цим, наступні особи вважаються частиною сім'ї, тією мірою, якою сім'я вже перебувала і проживала в Україні до 24 лютого 2022 року, незалежно від їхнього громадянства:

чоловік (дружина) ініціатора возз'єднання сім'ї (що одружені відповідно до закону);

партнер - громадянин третьої країни/особа без громадянства, який проживає з особою, зазначеною в пунктах а), b) та c), і з якою у неї/неї є хоча б одна дитина;

неповнолітні діти, які не одружені, позашлюбні або усиновлені відповідно до національного законодавства країни походження;

особи, які перебувають на утриманні заявника, у тому числі за інвалідністю або медичними показаннями;

батьки заявника або його/її чоловіка/дружини, які перебувають на утриманні;

особи, щодо яких встановлено опіку чи піклування.

Для того, щоб знайти відповіді на всі питання щодо статусу тимчасового захисту у Молдові, перейдіть за посиланням.

Які документи будуть потрібні для подання заяви про надання тимчасового захисту на території Республіки Молдова

для громадян України - національне посвідчення особи (ID-картка, посвідчення особи, внутрішній паспорт, закордонний паспорт), у тому числі зі строком дії, що закінчився, а за їх відсутності - посвідчення особи громадянина України, видане Посольством України в Республіці Молдова;

для неповнолітніх громадян України - свідоцтво про народження/свідоцтво, що засвідчує свідоцтво про народження дитини, видане медичною установою, національне посвідчення особи (посвідчення особи, ID-картка, внутрішній паспорт, закордонний паспорт), у тому числі зі строком дії, що сплив, посвідчення особи громадянина України , видане Посольством України в Республіці Молдова;

для осіб без громадянства та громадян третіх країн, крім України, яким було надано міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні на 24 лютого 2022 року - дійсне посвідчення особи, або зі строком дії після 24 лютого 2022 року, видане відповідно до законодавства України , що підтверджує правовий статус та проживання в Україні на 24 лютого 2022 року;

для членів сім'ї осіб, зазначених у пунктах a), b) та c) питання #2 - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, правовий акт, що підтверджує встановлення усиновлення, опікунства чи піклування.

Список та основні зразки документів, необхідних для набуття статусу тимчасового захисту в Молдові, можна переглянути за посиланням.

Як подати заявку на отримання статусу тимчасового захисту в Молдові

Якщо ви прийняли рішення подати заявку на отримання статусу тимчасового захисту, необхідно спочатку заповнити онлайн-анкету.

Для заповнення заявки вам знадобляться:

мобільний телефон із активним молдавським номером телефону. Важливо – номери інших країн не підійдуть;

фотографії основного особистого документа для кожного члена сім'ї (паспорта, ID-картки, свідоцтва про народження, паспорта апатриду тощо), який заповнюватиме заявку;

фотографії документа, який підтверджує вашу адресу проживання на території Молдови.

Далі ознайомтеся із покроковою інструкцією для заповнення анкети.

Якщо все було заповнено успішно, система автоматично створить спеціальний документ, який підтверджує ваш запис на прийом до обраного вами офісу Генерального інспекторату з міграції, де будуть вказані імена основного заявника та всіх членів сім'ї, а також запланований час прийому. Збережіть цей документ (він створюється у форматі PDF) або сфотографуйте, друкувати його не обов'язково. У призначений час прийому в офісі покажіть цю фотографію разом з іншими документами, які ви вказували при заповненні анкети.