Пошли "навстречу киевлянам": чиновников КГГА уличили в воровстве 2,5 млн грн на закупке средств личной гигиены

Главное управление полиции в Киеве сообщило о подозрении фигурантам дела о хищении более 2,5 млн грн, выделенных в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как сообщает Киевская городская прокуратура, подозрения получили бывший глава тендерного комитета департамента социальной политики Киевгорадминистрации, а также руководитель предприятия-подрядчика. Ранее, 2 февраля, прокуратура сообщила, что подозрение вручили и бывшему директору указанного департамента КГГА.

Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, повторно и по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Установлено, что в конце 2018 года экс-директор департамента соцполитики в сговоре с главой тендерного комитета и предпринимателем разработали преступную схему завладения бюджетными деньгами.

Первый обеспечил проведение двух тендеров по искусственным условиям, в связи с чем договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) были заключены с подконтрольным предприятием по завышенным ценам. В итоге трое фигурантов присвоили себе суммарно более 2,5 млн грн.

Отметим, что правоохранители еще с мая 2021 года ведут активную кампанию по выявлению коррупции в КГГА, ее структурных подразделениях и на коммунальных предприятиях столицы, которую власти Киева считают политическим давлением с целью смещения Виталия Кличко с должности главы горадминистрации.

Среди прочего, в декабре сообщалось об обысках в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках расследования воровства на закупке подметально-уборочных машин, в октябре обыски прошли в КП "Киевтеплоэнерго" по делу о завышении стоимости ремонта теплосетей и в Голосеевской райадминистрации по делу о разворовывании 2 млн грн, а в сентябре чиновников КП "Плесо" уличили в краже 5 млн грн на якобы расчистке ручья Вершинка. Кроме того, в ноябре ушло в суд дело о воровстве 3 млн грн под видом оплаты охраны станций скоростного трамвая.