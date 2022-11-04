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У додатку "Київ Цифрової" запустили голосування щодо повернення історичних назв міським об'єктам
У застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування громадської думки щодо повернення історичних назв міським об’єктам столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що у перелік увійшли 32 об'єкти - вулиці, провулки, площі, сучасні назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.
Щоб висловити свою думку в застосунку:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Вибирайте "Електронна демократія" ⟶ "Опитування".
- Переглядайте перелік питань і натискайте "Взяти участь".
Як повідомив заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, опитування триває до 13 листопада.
Всі результати передадуть на розгляд Київради.
Так, проспекту Перемоги у Києві пропонують повернути історичну назву Берестейський, площі Перемоги пропонують повернути історичну назву Галицька площа, а провулок Герцена пропонують перейменувати на Бабин Яр.
Також пропонують перейменувати Брест-Литовський провулок та Брест-Литовське шосе, назвавши їх Берестейським провулком, і, відповідно, Берестейським шосе.
Повний список пропонованих перейменувань у застосунку "Київ Цифровий".
Зазначимо, у Києві активно йде процес дерусифікації.
Так, Київська міська рада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим