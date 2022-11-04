У додатку "Київ Цифрової" запустили голосування щодо повернення історичних назв міським об'єктам

У застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування громадської думки щодо повернення історичних назв міським об’єктам столиці.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у перелік увійшли 32 об'єкти - вулиці, провулки, площі, сучасні назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

Щоб висловити свою думку в застосунку:

Вибирайте "Електронна демократія" ⟶ "Опитування".

Переглядайте перелік питань і натискайте "Взяти участь".

Як повідомив заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, опитування триває до 13 листопада.

Всі результати передадуть на розгляд Київради.

Так, проспекту Перемоги у Києві пропонують повернути історичну назву Берестейський, площі Перемоги пропонують повернути історичну назву Галицька площа, а провулок Герцена пропонують перейменувати на Бабин Яр.

Також пропонують перейменувати Брест-Литовський провулок та Брест-Литовське шосе, назвавши їх Берестейським провулком, і, відповідно, Берестейським шосе.

Повний список пропонованих перейменувань у застосунку "Київ Цифровий".

Зазначимо, у Києві активно йде процес дерусифікації.

Так, Київська міська рада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим