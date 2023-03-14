У Києві удосконалять систему інженерних загороджень: що буде з блокпостами та окопами

У Києві вирішили удосконалити системи інженерних загороджень - частину блокпостів приберуть, частину переведуть у "сплячий" режим, а деякі оновлять.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Частина інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста, залишаться існувати у "сплячому" режимі. Тобто, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки залишать у визначених місцях. Це зроблять для того, щоб у разі виникнення загрози, оперативно повернути все у бойовий режим в найкоротший час.

Решту інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби, демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати – війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав", - додав Попко.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявляв, що загроза повторного наступу окупантів на Київ існує поки триває війна і мобілізація в Росії.

Джерело фото: Depositphotos