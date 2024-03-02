У Києві з'явиться сквер імені "Да Вінчі": вже виділили земельну ділянку

Київська міська рада надала дозвіл на відведення в постійне користування земельної ділянки під сквер імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що КО "Київзеленбуд" отримало дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для обслуговування та експлуатації Скверу Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) на вул. Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі.

Площа земельної ділянки складає орієнтовно 0,17 га.

Відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні Київради.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, Київрада підтримує всі заходи із вшанування пам’яті Героїв України.

"Війна забирає у нас найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті, як справжній патріот та Захисник своєї держави. Він боровся за Україну і вів за собою людей", – наголосив Бондаренко.

Про Дмитра Коцюбайло ("Да Вінчі")

Дмитро Коцюбайло на позивний "Да Вінчі", іменем якого названо батальйон, народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області.

Брав участь в Революції Гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема – командир взводу добровольців (2014) та роти (2015).

У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области. Через 3 місяці після одужання повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.

17 березня 2016 року був призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.

У листопаді 2021 року Зеленський присвоїв Коцюбайлу звання Героя України.

Про загибель Дмитра Коцюбайла, бійця 67-ї окремої механізованої бригади, стало відомо 7 березня 2023 року. Він загинув в бою під Бахмутом Донецької області.

Президент Володимир Зеленський назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".