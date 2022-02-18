Украинская биатлонистка упала во время масс-старта на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх-2022 в Пекине 18 февраля проходит женский масс-старт. Во время соревнования украинская биатлонистка Юлия Джима упала, что, конечно, негативно повлияло на ее результат. Об этом стало известно во время трансляции Олимпиады-2022.

Известно, что в момент гонки, когда опытная украинская биатлонистка входила в поворот на спуске, она просто потеряла координацию и упала на землю.

Никаких травм спортсменка не получила, она сразу же встала и продолжила соревнование, однако на первой же стрельбе промахнулась.

Отметим, что во время соревнований был сильный ветер, несмотря на это Джима успешно прошла второй рубеж. Однако спортсменка не закрыла две мишени во время второго круга.

Заключительный рубеж был более удачным для украинской биатлонистки. Она сумела закрыть все пять мишеней. После этого с 15 позиции в рейтинге она резко поднялась на 9 место.

Завершая соревнование, Джима не дала возможность спортсменке из Германии обойти ее. В итоге украинка поднялась еще на 2 позиции и заняла седьмое место по итогам соревнования.

Уточняем, что, заняв первое место, "золото" взяла Жюстин Бреза-Буше, биатлонистка из Франции.

Ранее сообщалось, что украинская лыжница Валентина Каминская не прошла допинг-контроль. Поэтому до выяснения обстоятельств ее отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине.

Стоит отметить, что Украина уже получила первую медаль на Олимпиаде в Пекине. В лыжной акробатике среди мужчин второе место занял украинец Александр Абраменко.

Олимпиада в Пекине стартовала грандиозным шоу на церемонии открытия. Однако уже первые дни принесли скандал в фигурном катании, где организаторы отложили церемонию награждения из-за того, что в допинг-пробе российской фигуристки обнаружили запрещенное вещество.