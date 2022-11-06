Українці з 14 грудня зможуть оформляти водійські посвідчення та техпаспорт без пластику

В Україні можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Така можливість з'явиться з 14 грудня 2022 року.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Кабінет міністрів України прийняв зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Тобто, буде вибір між отриманням послуг:

виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.



Таким чином, електронні варіанти документів, тобто, Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних, засобів можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право керувати транспортними засобами. Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків зовсім відмовитись.

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

Нагадаємо, у Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП "Документ" замінити старе посвідчення водія на нове. Ця процедура може займати день.