United 24, "Повернись живим" та monobank запускають збір на 10 тисяч дронів-камікадзе

Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок акції під назвою "Єдність", спрямованої на збір коштів для закупівлі 10 тисяч дронів-камікадзе.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, уперше в історії українського фандрейзингу платформа UNITED 24, фонд "Повернись живим" та monobank об’єднуються, щоб здійснити найбільшу закупівлю дронів.

Ціль операції "Єдність" — зібрати 235 млн гривень на 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом.

"FPV-дрони придбаємо за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн грн. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій", - зауважив Федоров.

Він додав, що кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, трофейний артефакт або вечерю з амбасадорами UNITED 24.

"Впевнений, до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу. Адже "коли ти плюс, у ворогів мінус"", - наголосив Федоров.

Зауважимо, в рамках проєкту Мінцифри "Армія дронів" нещодавно на фронт відправили 1700 безпілотників. Серед них є БПЛА, в які інтегровано штучний інтелект. ШІ буде розпізнавати та допомагати ефективніше знищувати ворожу ціль.